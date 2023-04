Bolj realistična in aktualna slika moškosti v današnjem času

IZJAVA DNEVA

"Res je, da sem se pri snovanju Jezdecev delno zgledoval po Golih v sedlu, vendar pa nisem hotel ponavljati njihovega modela. Zato sem hotel pokazati tudi drugačno obliko moškosti, bolj ranljivo, bolj čustveno, bolj kompleksno. Anton in Tomaž nista tipična junaka filma ceste. Nista neustrašna in samozadostna. Sta dva mlada fanta, ki se še iščeta in spoznavata. Ki imata svoje strahove in dvome. Menim, da je to bolj realistična in aktualna slika moškosti v današnjem času. Jezdeca je film, ki se zaveda svoje dediščine, ampak jo tudi problematizira. Je film, ki ne slavi samo svobode, ampak tudi odgovornost."

(Režiser Dominik Mencej, ki se je v filmu Jezdeca zgledoval po filmu Goli v sedlu, ki prikazujejo zelo tradicionalno obliko moškosti, o tem, da je film ceste žanr, ki govori o prehodu in spremembi; v intervjuju za MMC RTV Slovenija)

Prizor iz filma Jezdeca

