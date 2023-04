Komentar / Slovenija na ulicah

Živimo v obdobju, ko je ljudstvo nenehno mobilizirano bodisi z leve ali desne, vlada pa vse do volitev ves čas »pada«

Slovenijo je zajela protestniška inflacija. Protestov je čedalje več, njihova vrednost pa je čedalje manjša. Že dolgo nismo videli tedna, ko se v prestolnici ne bi zbrala množica okoli te ali one iniciative, število obiskovalcev shodov pa je pravzaprav neverjetno – v dokaj rednem intervalu lahko vidimo po ulicah marširati od nekaj sto do nekaj deset tisoč protestnikov. Navadili smo se na prizore transparentov in zastav, kot da bi se Ljubljana spremenila v nogometno mesto, kjer se vsak teden igra derbi. A še bolj neverjetno je dejstvo, da te izjemne manifestacije povsem izzvenijo že v roku 24 ur. Še fuzbalske tekme imajo daljše medijsko življenje. Se še kdo spomni, da je pred dvema tednoma Ljubljano zasedlo okoli 40.000 upokojencev? Se je v zvezi z njihovimi zahtevami kaj zgodilo? Se bo čez dva tedna še kdo spomnil tisočih protestnikov shoda za javno zdravstvo? Naslednji teden bo nov protest z novo temo, ki bo poskušala priti do svojih pet sekund pozornosti v neusmiljenem medijskem ciklu.