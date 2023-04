Netflix bo vložil 2,5 milijarde v južnokorejske vsebine

Poleg serije Squid Game je velik uspeh požel z oskarjem nagrajeni film Parazit, svetlo prihodnost pa napovedujeta tudi nedavni uspešnici The Glory in resničnostni šov Physical 100

Izvršni direktor Netflixa Ted Sarandos je po nedavnem srečanju z južnokorejskim predsednikom Yoon Suk-yeolom v Washingtonu napovedal 2,5 milijarde ameriških dolarjev vredno naložbo v južnokorejske vsebine v naslednjih štirih letih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Sarandos je po srečanju z južnokorejskim predsednikom povedal, da Netflix zelo zaupa v južnokorejsko ustvarjalno industrijo. Poleg serije Squid Game je velik uspeh požel z oskarjem nagrajeni film Parazit, po njegovem mnenju pa svetlo prihodnost napovedujeta tudi nedavni "svetovni uspešnici" The Glory in resničnostni šov Physical 100.

Povedal je še, da je 2,5 milijardne dolarjev naložbeni načrt dvakrat večji od skupnega zneska, ki ga je Netflix do sedaj namenil južnokorejskim vsebinam. S tem bo po navedbah AFP odigral ključno vlogo pri promociji Južne Koreje, njene kulture in video vsebin.

S filmi, kot je Parazit in serijami, kot sta Squid Game in The Glory, ter resničnostnimi šovi, med katere spada Physical 100, je Južna Koreja v zadnjih letih postala filmska velesila.

Samo lani si je več kot 60 odstotkov od takratnih 230,7 milijona Netflixovih naročnikov ogledalo serijo Squid Game, kar je le eden od pokazateljev uspešnosti in priljubljenosti južnokorejskih video vsebin.

Tako kot drugod po svetu pa se tudi v Južni Koreji pojavlja zaskrbljenost, da bo Netflix premočan v boju z lokalnimi ponudniki pretočnih vsebin. Južnokorejski ponudniki si tudi prizadevajo, da bi večji uporabniki pretočnih vsebin plačevali več, čemur se Netflix odločno upira.

