Oskarja za najboljši film osvojil južnokorejski Parazit

Na 92. podelitvi oskarjev slavil južnokorejski film Parazit, ki je prejel štiri kipce

Parazit

Ameriška akademija filmskih umetnosti in znanosti je na 92. podelitvi nagrad oskar poskrbela za presenečenje in za najboljši film prvič v zgodovini razglasila tujejezični film Parazit južnokorejskega režiserja Boonga Joon-hoja, ki je prejel kar štiri oskarje. Bong Joon-ho je prejel še oskarja za režijo, film Parazit pa oskarja za najboljši izvirni scenarij (Bong Joon-ho, Han Jin-won) ter za najboljši mednarodni film.

OXC8EHdyn5g

Južnokorejska satirična srhljivka je popolnoma zasenčila številne druge odmevne in v več kategorijah nominirane filme, kot so Irec režiserja Martina Scorseseja, 1917 Sama Mendesa, Joker režiserja Todda Phillipsa in Bilo je nekoč ... v Hollywoodu Quentina Tarantina.

ELeMaP8EPAA

Oskarja za najboljšo moško vlogo je dobil Joaquin Phoenix (Joker), za glavno žensko vlogo pa Renee Zellweger (Judy). Po štirih nominacijah je prvega oskarja dobil Brad Pitt in sicer za stransko moško vlogo v filmu Bilo je nekoč ... v Hollywoodu, za stransko žensko vlogo pa je bila nagrajena Laura Dern (Zakonska zgodba).

zAGVQLHvwOY

Med letošnjimi oskarjevci je bil tudi Elton John z Berniejem Taupinom s katerim sta napisala pesem I'm Gonna Love Me Again za biografski film o Eltonu Johnu Rocketman, oskar za izvirno glasbo pa je pripadel Islandki Hildur Gutnadottir za film Joker. Skladateljica je tudi prva nagrajenka v tej kategoriji od leta 1998, ko je oskarja za izvirno glasbo prejela Anne Dudley za film Do nazga.

cHezIQNS7NQ

Oskarja za vizualne učinke je presenetljivo dobil film 1917, ki je premagal filme kot so Vojna zvezd: Vzpon Skywalkerja, Maščevalci: Zaključek in Levji kralj. Oskarja za celovečerni dokumentarni film je prejel American Factory v režiji Julie Reichert in Stevena Bognarja, ki je nastal pod okriljem produkcijskega podjetja Baracka in Michelle Obama, predstavlja pa zgodbo o oživljanju propadle tovarne avtomobilov v Ohiu.

gZjQROMAh_s

Oskarja za najboljšo priredbo scenarija je dobil režiser Taika Waititi za film Jojo Rabbi, ki v filmu igra Hitlerja kot namišljenega prijatelja glavnega junaka. Najboljši celovečerni animirani film je postal Svet igrač 4 v režiji Josha Cooleyja, Hair Love Matthewa A. Cherryja in Bruca W. Smitha, pa je dobil oskarja za najboljši kratki animirani film.

ZkKaDXapi1o

Pred 92. podelitvijo oskarjev so za največje favorite veljali filmi Joker z 11 nominacijami ter filmi Irec, 1917 in Bilo je nekoč v Hollywoodu s po 10 nominacijami. Pred podelitvijo je bilo zaznati tudi nezadovoljstvo, da v kategoriji za režijo ni bilo nominiranke.

Igralka Natalie Portman je zaradi tega prišla na oder v ogrinjalu z napisi imen režiserk, ki si po njenem mnenju zaslužijo vsaj nominacijo za oskarja: Lulu Wang (The Farewell), Greta Gerwig (Čas deklištva) in Mati Diop (Atlantics). Doslej je edinega oskarja za režijo prejela Kathryn Bigelow (Bombna misija), zadnja režiserka z nominacijo pa je bila Greta Gerwig leta 2018 (Lady Bird).

Posebno humanitarno nagrado Jean Hersholt je za angažma glede zagotavljanja enakopravnosti med spoloma v svetu filma prejela igralka Geena Davis, ki je na rdeči preprogi ob prihodu na podelitev dejala, da je prišel čas, da se zadeve spremenijo.

Podelitev je tudi letos potekala brez uradnega voditelja, za uvod pa sta poskrbela komika Chris Rock in Steve Martin. Med drugim sta se norčevala glede ženskih režiserskih nominacij in pomanjkanja raznolikosti med nominiranci.

Na rdeči preprogi je posebno čast pokojnemu košarkarju Kobeju Bryantu med drugimi izrekel režiser Spike Lee, ki je nosil vijoličasto obleko s številko 24, kar je bila številka dresa slavnega košarkarja, ki je umrl 26. januarja v helikopterski nesreči.

Preberite si tudi:

- Parazit

- Joker prihaja iz tistega smeha, ki se smeji namesto nas

- Bilo je nekoč ... v Hollywoodu

- 1917

- Rocketman

- Ko ameriške zvezde v Ameriki propadejo, se preselijo v Evropo

- Svet igrač 4: Smet si in v smeti se povrneš!