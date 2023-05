FOTOGALERIJA / 105 petkov kolesarskih protestov v času tretje Janševe vlade

V Palači Cukrarna so 26. maja odprli protestno razstavo z naslovom 105 petkov (Kolesarski protesti 2020-2022), ki predstavlja najbolj legendarne eksponate in lutke, domiselne transparente, inovativne rešitve, gverilske akcije, protestne pesmi in nekatere ključne trenutke s samih protestov ter preko interaktivnih instalacij obiskovalcem omogočila osebno doživeti ključne trenutke dveletnih protestov proti strahovladi (branje ustave na TR, skupinsko kolesarjenje, sprehod z dežniki).

Protestna ljudska skupščina

Petkovi protesti predstavljajo civilnodružbeno gibanje, kot ga v zgodovini Slovenije še nismo videli. "Še nikoli ni bilo med vladajočo oblastjo in civilno družbo tako velikega razkoraka, še nikoli do sedaj nismo bili priča tako številčnemu in dolgoživemu gibanju, ki bi se kljub neposredni politični in policijski represiji tako odločno, artikulirano in neomajno borilo za človekove pravice, demokracijo in vladavino prava," so zapisali v Protestni ljudski skupščini.

