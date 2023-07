Komentar / Ujetniki zdrave pameti

(Obstajata samo dva primerna kandidata za vodenje SDS)

»Potrebujemo koalicijo zdrave pameti. Za mizo vidim nekaj mladih z majico ’obstajata samo dva spola’. Če bi mi 10 let nazaj nekdo rekel, da bomo morali nositi majico s takšnim napisom, bi mislil, da je kolega nekaj preveč popil. Danes je to potrebno in očitno to ni zadnji tak napis. Kmalu bo očitno treba nositi napis ’podnevi sveti sonce, ponoči sveti luna’.«

— Zdravorazumske asociacije Janeza Janše na strankinem srečanju v Bovcu »

...Kajti to, kar ljudje imenujejo zdrava ljudska pamet ... je pogosto nekaj bolj nezdravega. Zdrava ljudska pamet vsebuje maksime svojega časa. Tako je bilo pred Kopernikom v nasprotju z vsako zdravo ljudsko pametjo, če je kdo zatrjeval, da se Zemlja vrti okoli Sonca; ali pred odkritjem Amerike, da še obstajajo kontinenti. … Zdrava ljudska pamet predstavlja način mišljenja nekega časa in vsebuje vse predsodke tega obdobja.«

— G. W. Fr. Hege

l »Gospod, reši nas skušnjave zdravega razuma!«

— Papež Frančišek (Radio Vatikan, 20. 4. 2013)

»Onesnaženje in mutacije so naša realnost. Zaradi onesnaženja in porušenega ekosistema bo kmalu, če že ni, prišlo do razvoja novih organizmov, ki bodo povzročili nepredvidljive genske spremembe živih bitij v našem okolju. Le da se bodo tokrat mutacije začele tam, kjer se je evolucija končala. Pri ljudeh.«

— Zlovešča napoved v novem romanu Zorana Predina Brezmadežna

Ne podcenjujmo ga, Janše. Obseden in okužen je z marsičim, a najbolj ogrožajoča je obsedenost z zdravo pametjo, zdravim ljudskim razumom, kmečko pametjo, in kar je še sinonimnih rab pojma sensus communis. Že leta 2004, ko je prvič prevzemal oblast, je urbi et orbi in kar najbolj zlovešče zagrozil: »Najbolj zaupam zdravi ljudski pameti.« Tega se je držal in to ponavljal ob vsaki priložnosti. Denimo, ob izteku lanskega leta (23. 12. 2022) je državljanom voščil: »Naj bo letošnje ponosno praznovanje dneva samostojnosti in enotnosti priložnost, da zopet globoko zajamemo iz vodnjaka slovenske zdrave pameti in poguma.« Kakšna je razsodna moč te zdrave pameti, je lepo demonstriral na zadnjem shodu pripadnikov svoje sekte v Bovcu. Namreč krilatica, ki so jo nosili izpisano na majicah, da obstajata samo dva spola, je tako utemeljena kot njegov primer, da podnevi sveti sonce, ponoči luna. Niti tega ne ve, kar je vedel vratar studia Abbey Road (pred kratkim sem o tem pisal), kjer so Pink Floydi snemali The Dark Side of the Moon: sonce sveti podnevi in ponoči, le da ponoči indirektno. Luna zgolj odseva svetlobo sonca. Ne žari, nima lastne svetilnosti, tako kot, denimo, tudi ogledalo ne. Ampak ja, zdravorazumsko je evidentno, da ponoči luna sveti.