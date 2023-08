Komentar / Semper apertus

(Mehka stolica za slovenske zadeve)

© Franco Juri

»Na Novi univerzi v Novi Gorici so junija ustanovili katedro za slovenski nacionalni program, njen predstojnik pa je bivši predsednik države Borut Pahor.«

— (STA, 28. 7. 2023)

kátedra -e ž (ȃ)

1. učno-znanstvena enota oddelka univerze, stolica: razpisati mesto asistenta pri katedri za splošno kemijo; katedra za slovenski jezik; predstojnik katedre /

2. redko govorniški oder, tribuna: slišati žaljive besede s katedre stólica -e ž (ȏ)̣

1. učno-znanstvena enota oddelka univerze// učiteljsko mesto na taki enoti: prevzeti stolico na univerzi; zasesti stolico za novejšo zgodovino

2. med. iztrebljanje: bolnik ima neredno stolico / imeti trdo stolico trdo blato

— SSKJ o sinonimni rabi pojmov katedra in stolica

Pahor išče svoj prostor pod soncem po odhodu iz predsedniške palače ... Zato se odpravlja v akademske kroge. In to takoj za predstojnika katedre oziroma stolice, kot zveni lepše slovensko. Za kaj že? Pač, za različne slovenske zadeve. So pa naknadno z Nove univerze pojasnili presenečeni javnosti, da bo ta katedra oziroma stolica manj formalno akademska, ampak nekako bolj fleksibilna, mehka. Mehka stolica? Morda bi se zato k novi stolici Nove univerze podal akademski moto: Semper apertus!* No, da gre Pahor skozi hude preizkušnje in identitetne težave, potem ko je po desetih letih zapustil predsedniško palačo, je evidentno. Pred dnevi, ko je Slovenija doživela kataklizmo, dobesedno razpadala in se utapljala v vodnih ujmah, je popolnoma neempatično na svojem Instagramu objavljal sliko neke mačke in ob tem pleteničil neslanosti. Češ, se še spomnite: to je tista muca Muca iz lanskega leta (!?), O, seveda se spomnimo, kako se ne bi. Najprej in najbolj so se spomnili in prepošiljali objavo oni, ki so ostali brez strehe nad glavo in preživeli noč v dežju ali v najboljšem primeru v telovadnicah. Res razkošni ekshibicionizem patološkega narcisa! In to je pač treba povedati na glas.