Uvodnik / Čas je, Levica

Zdaj ko so volitve v Levici mimo, je dejansko čas, da ta stranka nekatere družbene probleme v vladi postavi v ospredje. Gre za probleme, ki jih v drugih dveh koalicijskih strankah ne vidijo, ne razumejo, niti nočejo razumeti, ker jim sedanje stanje dejansko ustreza. Večini preprosto osebno ustreza. Ustreza jim, ker je velika večina ministrov in poslancev teh dveh strank – Svobode in Socialdemokratov – dovolj premožnih in imajo dovolj premoženja, katerega vrednost zaradi anomalij v Sloveniji raste. Bolj je anomalično, premožnejši so.

O čem torej govorimo? O slovenski stanovanjski politiki – a ne govorimo o gradnji stanovanj in širjenju javnega najemniškega fonda stanovanj, govorimo o najpreprostejših stvareh – o regulaciji oddajanja nepremičnin in o regulaciji trga nepremičnin. V Levici, ki ima na eni strani najmlajše in na drugi strani socialno najbolj občutljivo članstvo, seveda točno vedo, kako nor je slovenski nepremičninski trg. V Sloveniji na tem področju vlada popoln divji zahod. Saj imajo hude težave tudi drugod, Airbnb in Booking sta namreč uničila stanovanjsko politiko v številnih državah. A se proti temu borijo. Slovenija v 15 letih obstoja kratkoročnega oddajanja prek aplikacij na tem področju ni storila popolnoma nič. In danes je biti mlad v Sloveniji preprosto pekel, če nimaš toliko premožnih staršev, ki bi ti tako ali drugače pomagali do stanovanja. Res pekel. V Ljubljani soba – ne stanovanje, soba – stane v povprečju že od 350 do 400 evrov na mesec. In ko mladi postanejo najemniki, se premikajo samo še iz enega kroga pekla v drugega.

Medtem ko povsod po Evropi omejujejo kratkoročno oddajanje stanovanj, v Sloveniji nismo naredili na področju regulacije tega fenomena sodobnega turizma ničesar. Še več: politika, zlasti lokalna, v tem vidi prilive in razvoj – a ta razvoj (turizma) je uničevalec družbe.

Danes se mnogi čudijo, zakaj na slovenskih cestah vse stoji. Odgovor se skriva tudi v opisanem: ker je v mestih zaradi kratkoročnega oddajanja cena najema in nakupa tako zrasla, so si mlajši bivališča začeli iskati v okolici, na podeželju, manjših krajih. In zdaj se vsi ti ljudje, ki so si na ta način uredili stanovanjski problem, vozijo vsako jutro v mesta. Vsi to čutimo.

A ne gre le za Airbnb in Booking. Slovenske vlade niso nič storile, da bi omejile nakupe nepremičnin kot naložb. Dejansko je to postala najboljša naložba – kar se ne bi smelo zgoditi, stanovanja pač niso navadno premoženje, ampak imajo socialno funkcijo. Danes so vsi brez nakopičenega družinskega premoženja, tudi če imajo nadpovprečne dohodke, preprosto izločeni s trga, s tem pa tudi iz možnosti, da bi si ustvarili družino. Koliko besed so družinam namenili v SDS in Novi Sloveniji – a niti dotaknili se niso tega vira dohodka slovenske elite.

Ko je vlada Roberta Goloba pred dobrim letom prevzela ministrstva, je še premier govoril o tem, da bodo mladi deležni vsaj drugačne davčne obravnave. Nič se ni zgodilo. V zadnjem času finančniki odkrito priznavajo, da tudi sami intenzivno sodelujejo pri kupovanju nepremičnin, intenzivno pa to počnejo tudi tujci. In politiki? V resnici ti ljudje sploh ne razumejo, kako ta casino kapitalizem grobo uničuje in slabša življenje drugim, v tem primeru mladim. A v stiski je danes tudi vse več staršev. Ki otrokom ne morejo pomagati oziroma jim ne bodo mogli pomagati do stanovanja, tako kot so njim starši. Cene so preprosto previsoke, nore, blazne.

Na začetku smo izpostavili Levico – kot edino stranko, ki to dejansko razume. Ne nazadnje je njen dosedanji koordinator Luka Mesec, tudi sam iz družine brez kapitala, kot poslanec kupil manjše stanovanje, ki ga bo odplačeval še desetletja. A to je lahko storil, ker ima poslansko oziroma zdaj ministrsko plačo. Drugače bi bil še vedno najemnik – ki bi se zdaj že odpovedal misli, da si bo sam kdaj lahko v Sloveniji kupil stanovanje.

Turistična sezona se končuje in vlada ima dovolj časa, da sprejme po hitrem postopku zakon, ki bo od začetka leta 2024 omejil kratkoročno oddajanje nepremičnin, omejil naložbene nakupe stanovanj in nakupe s strani investitorjev, domačih in tudi tujih. Od Avstrije do neoliberalne Kanade to razumejo – povsod omejujejo ustvarjanje dobičkov na tem področju. Smo res tako omejeni in pogoltni? Nam res ni mar?

Levica ima dovolj moči v koaliciji, da to postavi na mizo in zahteva ureditev. Dovolj je – tako kot je dovolj objestnega obnašanja bank do komitentov, tako je dovolj te razpuščenosti na nepremičninskem trgu. Zakaj ravno Levica? Ker so o tem leta govorili in razumejo. In ne nazadnje zato, ker imajo zdaj za to področje ministra (Simona Maljevca).

Ni več izgovorov. To je treba storiti. In to še letos. Država se ne more izgovarjati na morebitne nižje davčne prilive – preprosto zato, ker so ti davčni prilivi ustvarjeni s stisko ranljive kategorije državljanov. Dejansko ti mladi in malo manj mladi danes plačujejo »davek« na to, da lahko premožni služijo in oplajajo svoje premoženje – z visoko ceno najemnin in nepremičnin. Iz njihovih žepov gre denar naravnost v žepe elite. Dobesedno.