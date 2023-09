Damjan Kozole / »Umetnost se mora dotikati tudi ran, ki najbolj bolijo«

Filmski režiser in scenarist Damjan Kozole o svojem novem filmu Pero, ki je poklon pokojnemu igralcu Petru Musevskemu, pa tudi o morbidnem obdobju, na katero prehitro pozabljamo, svojem preboju mimo ustaljenih poti in upih slovenskega filma

Damjan Kozole je avtor številnih kritiško čislanih filmov, med drugim dokumentarca Projekt: rak o mednarodno priznanem umetniku Ulayu in igranega celovečerca Nočno življenje, za katerega je prejel nagrado za najboljšo režijo na pomembnem festivalu v Karlovih Varih na Češkem.

© Luka Dakskobler

Damjan Kozole in Peter Musevski sta bila nerazdružljiv tandem skoraj četrt stoletja, odkar je Musevski odigral glavno vlogo v filmu Rezervni deli (2003), sodobni klasiki slovenskega filma, ki je bila deležna velikega zanimanja tudi v tujini. Film je bil predvajan v tekmovalnem programu Berlinala, sloviti britanski kritik Peter Bradshaw (The Guardian) pa ga je uvrstil med najboljše filme leta. Skupaj sta posnela kar osem celovečercev, med drugim tudi Nočno življenje (2019), ki je Kozoletu prineslo veliko čast v evropskem filmskem prostoru, nagrado za najboljšega režiserja na slovitem festivalu v Karlovih Varih. Načrtovala sta še devetega, (avto)biografsko antologijo kratkih filmov, posnetih po tragikomičnih anekdotah iz turbulentnega življenja Petra Musevskega, ki se je dolga leta spoprijemal s hudo depresijo. To Musevski v sklepnem delu filma, na posnetku, ki je na Kozoletovem trnovskem balkonu nastal leta 2013, slikovito opiše kot »roleto, ki se spusti pred možgani in je ne moreš dvigniti«.

Spomladi 2020, ko se je svet zaradi pandemije koronavirusne bolezni nehal vrteti, je to roleto spustil za vselej. Bolezen, s katero se je boril vse življenje, ga je premagala. Iz zametkov filma, ki ne bo nikoli uresničen, je v dolgem procesu poslavljanja nastal srce parajoči film Pero, žanrsko izmuzljiv in ganljiv poklon igralskemu velikanu, ki je za zmeraj zaznamoval zgodovino slovenskega filma.

Peter Musevski je živel v prepričanju, da se mu vse, kar odigra na filmu, nato zgodi tudi v resničnosti. Je to dejansko držalo? Kako tanka je bila pravzaprav meja med liki, ki jih je upodabljal, in njegovim resničnim jazom?