Uvodnik / Brez epiloga ne bo šlo

Čeprav je ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik pretekli petek odstopila, s tem vlade ni razbremenila teže razkritij o nepravilnostih pri javnem razpisu za delovanje nevladnih organizacij. Te so bile namreč zlorabljene – ne le, ker so bile dejansko prikrajšane za denar, ki ga je ministrica namenila navideznim nevladnim organizacijam, ampak ker sta bila njihov ugled in spoštovanje v javnosti zlorabljena, da bi nekaj posameznikov, očitno povezanih z ministrico, pridobilo javna sredstva. Gre za zavržno ravnanje, ki preprosto zahteva epilog, predvsem pa močno prevetritev načina razdeljevanja javnih sredstev v javnem sektorju.

Afera z omenjenim javnim razpisom je namreč od medijev in javnosti zahtevala, da se vsaj malo poglobijo v razdeljevanje javnih sredstev. Tako danes vemo, da nevladni sektor na leto prejme od države dobrih 500 milijonov evrov, podjetja in drugi ekonomski subjekti pa več kot 600 milijonov evrov, v kar kmetijska proizvodnja (ki je seveda tudi gospodarska dejavnost) ni zajeta. Ob vsem tem pa država in občine in vsi drugi paradržavni organi oziroma podjetja na leto izvedejo še za osem milijard evrov javnih naročil. Gre za infrastrukturne in druge projekte – od cest in mostov do bolnišnic, vrtcev, obnov in drugega. Seveda že dolga leta vemo, da gre za sivo področje, kjer je dejansko največ korupcije in izigravanj zakonodaje, kljub domnevni krepitvi institucij stopnja raziskanosti tovrstnih dejanj ostaja prenizka, da bi lahko verjeli, da nadzorni organi dobro delujejo. Primer razpisa na ministrstvu za javno upravo je jasno pokazal, da razdeljevanje denarja ne poteka po profesionalnih merilih. Ne zdaj ne prej.

A vrnimo se k nevladnim organizacijam. Vlada Roberta Goloba je že tretja zapored, ki je na oblast prišla na podlagi aktivnosti civilne družbe. Prvič se je na mesto premiera na podlagi dolgotrajnih protestov civilne družbe zavihtel do tedaj profesor na pravni fakulteti Miro Cerar. Tudi Marjan Šarec je z istoimensko stranko na oblast prišel ob močni zaskrbljenosti civilne družbe leta 2018, ko je kazalo, da se obeta vrnitev SDS in Janeza Janše v vladne sobane. A še bolj kot za Cerarja in Šarca to velja za sedanjo vlado: na oblast je prišla tako, da je kapitalizirala boj civilne družbe in nevladnih organizacij zoper avtokratsko vlado Janeza Janše. Še več: med organizacijami, na katere je zdaj padla temna senca lažiranega javnega razpisa, so prav te (in njihovi predstavniki), ki so se v času zadnje Janševe oblasti najbolj izpostavile in se žrtvovale – naj se sliši še tako prevzetno – za demokracijo in človekove pravice. Zato je zadeva toliko bolj zavržna – nevladniki toliko let gradijo svoje organizacije, tudi na račun zasebnega življenja, to delovanje namreč zahteva veliko odrekanja in žrtvovanja, da bi na koncu v očeh javnosti dobili tak madež?

Nobenega dvoma ni, da bo vlada Roberta Goloba plačala visoko ceno za razkriti poskus zlorabe javnega denarja za zasebne namene prek navideznih in lažnih nevladnih organizacij – ne nazadnje so to pokazale že prve javnomnenjske raziskave. A ne gre za to. Zaradi obljube, da bo ta vlada spoštovala nevladni sektor in ga bo tudi upoštevala, to je bilo vse, kar je nevladni sektor namreč zahteval po treh letih konstantnih napadov Janševe vlade, so številni neodvisni strokovnjaki in tudi predstavniki civilne družbe začeli sodelovati z vlado Roberta Goloba. Ne samo, da so sprejeli mesta v različnih posvetovalnih telesih, marsikateri izmed njih je sprejel tudi funkcijo na ministrstvih te vlade – prav zato, ker so upali, da končno prihaja vlada, ki ji bo v teh elementarnih stvareh, ker res ne gre za nič posebnega, mogoče zaupati. Z drugimi besedami: ne le pred volitvami, ampak tudi po volitvah so bili pripravljeni zastaviti svoj ugled za skupno delovanje v javno dobro. Tudi to zaupanje je zdaj načeto.

Prav zato je tako nujno, da vlada opravi razpravo, sprejme jasna stališča do razkritij in se opraviči oziroma zagotovi, da bo storila vse, da do takšnih zlorab civilne družbe in neodvisnih strokovnjakov ne bo več prišlo. In če bo, da tega ne bo nikoli več tolerirala na takšen način, kot je to počela dva tedna po razkritju lažiranega javnega razpisa v primeru Sanje Ajanović Hovnik.

Nobena vlada se ne more izogniti takšnim škandalom, a najpomembneje je, kako se na to odzove. Gibanje Svoboda je kljub jasnosti razkritij Sanjo Ajanović Hovnik dva tedna branilo in s tem zapravilo velik del javne podpore.

Moč te vlade in njen rezultat na volitvah sta posledici dveh let boja nevladnih organizacij in posameznikov za demokracijo in zoper nasilje oblasti. Pri tem jim ni šlo za boj za oblast, ampak za normalnost družbe in politike. Takšni so ti ljudje: res jim gre za družbo in za načela. Od njih v času Janeza Janše niso bili pripravljeni odstopiti, pa čeprav so zaradi tega ostali brez denarja in projektov ter dobesedno životarili.

In to bi morala imeti pred očmi premier in celotna vlada.