Komentar / Kot aprilski sneg

Zaupanje v oblast kopni

Janša je zlorabil epidemijo, si podredil policijo, skoraj uničil STA in RTV, naskakoval sodstvo, povsod nastavljal »naše«, visoko zadolžil državo, jo tesno približal Orbánovi Madžarski … in volivci so ga nagnali v opozicijo. Bo tudi Golob vladal le en mandat? Zaupanje postopoma izgublja. Brez zaupanja je politično življenje kratko.