Uvodnik / Svet je zarota

»Tega filma Janez Janša ne bo videl.«

—Robert Golob, predsednik vlade, 24. oktobra 2023

Predsednik vlade Robert Golob se je v torek – po kvazikonsolidaciji stranke, ko se je nesorazmerno znesel nad poslanko Mojco Pašek Šetinc in strokovnim svetovalcem Robertom Pavšičem – z zgoraj navedenimi besedami odzval na vprašanje, ali bo morda odstopil. A žal se od zunaj zdi, da Janša ta film že gleda. In njegov režiser je sam Golob.

Kdaj so politični analitiki vedeli, da je Marjan Šarec zavozil največjo življenjsko priložnost, torej vodenje vlade? Na dan imenovanja vlade, naj se sliši še tako prevzetno. Takrat je namreč Šarec v svoj kabinet imenoval za državnega sekretarja tudi Damirja Črnčeca, nekdanjega vojaškega obveščevalca, Janševega šefa Sove in njegovega dolgoletnega pribočnika. Javnost, pa tudi koalicijske stranke so bile šokirane. Pa ne le zato, ker je šlo za človeka odkritega rasizma, človeka, ki je kot šef Sove preganjal »leve fašiste«, ampak zato, ker gre za človeka, ki ima tako skrotovičen način razmišljanja, ki ves čas razpreda teorije zarote in jih tudi ustvarja – da se ga je znebil še sam Janša, njegov politični oče. Ta je namreč ugotovil, da je Črnčec nevaren, ne pa tudi sposoben zdrahar, da mu ruši stranko, saj rovari proti vsem v SDS, ki so mu blizu.

To je ena, recimo ji uradna verzija, zakaj Črnčeca ni več ob Janši. Druga verzija dogodkov je, da se je Janša Črnčeca le navidezno znebil, iz njega dejansko naredil nekakšnega dvojnega agenta, ki deluje zdaj zanj na drugi strani. Zadeva bi bila neverjetna, če ne bi bila oba vojaka, protiobveščevalno ravnanje pa je pomemben del vsake vojske in obveščevalne dejavnosti. O tem, katera verzija drži, si ne upamo zapisati sodbe. Upamo, da drži prva.

Vemo pa nekaj drugega. Črnčec je stal za vsemi ključnimi napakami in aferami Marjana Šarca. Kaj je bila že prva resna afera Šarčeve vlade? Zaposlitev Šarčeve znanke Nataše na Sovi. V resnici benigna zaposlitev je bila izpeljana – seveda jo je izpeljal Črnčec – tako, da je v enem mesecu izbruhnila afera. Kako ti lahko prvi svetovalec zagode tako afero? Šarec je takoj izgubil podporo javnosti.

A Šarec je Črnčecu še vedno zaupal. Druga afera v Šarčevi vladi je bilo spoznanje ministrov, da Črnčec za Šarca zbira podatke o njih, jih nadzoruje. In spet je to prišlo v javnost. Kako je mogoče, da kdo naredi že drugo tako napako? Zdravku Počivalšku se je upravičeno malodane zmešalo, ko je to ugotovil.

A Šarec je Črnčecu še vedno zaupal – pri tem je spregledal, da je bilo okoli njega vse manj ljudi. Zapuščali so vlado in njegov kabinet. Vsi po vrsti zaradi Črnčečevih intrig. Ljudi, ki jim je Šarec zaupal, je rezal kot koščke salame. Velja se spomniti naslednjega komplota Damirja Črnčeca: dobesedno organiziral je rušenje dotedanjega predsednika DeSUS Karla Erjavca. No, pomagal je Aleksandri Pivec. Vsi analitiki so opozarjali, da Pivčevo bolj nese proti Janši kot Šarcu – a Šarec mu je to ne samo dovolil, ampak mu je verjel. Kot mu je verjel, da bo z odstopom z mesta predsednika vlade sprožil predčasne volitve. Še isti dan je bilo jasno, da bo Janša sestavil novo vlado s SMC in DeSUS – ki ju je na to dejansko pripravil Črnčec z diskreditacijo Šarca v očeh Počivalška in menjavo vodstva DeSUS. Brez vseh teh dejanj Damirja Črnčeca Janša ne bi postal predsednik vlade. A Šarec Črnčecu še vedno zaupa, postavil ga je za svojega državnega sekretarja.

Še več: prav ta Črnčec je eden od glavnih oblikovalcev politike vlade Roberta Goloba. Kako je to mogoče? Pač je. In to zaradi najbližje svetovalke Roberta Goloba, danes generalne sekretarke stranke Vesne Vuković, ki se s Črnčecem že leta dobro ujame. Razmišljata namreč podobno. Če bi morali opisati Vesno Vuković, bi bil najboljši opis kar Damir Črnčec slovenskega novinarstva. Zarote, afere, predvsem pa ona vse ve. Vedno je res veliko vedela, a vse je bilo prepojeno s teorijami zarote. A če je za to njeno osebnostno značilnost vedela celotna novinarska srenja in jo jemala z rezervo, je bilo hecno nekaj drugega: smrtno resno so jo jemali slovenski menedžerji. Predsednik uprave Dnevnika Bojan Petan ji je vse verjel. Postavil ji je časopis znotraj časopisa – dokler Dnevnika njene intrige niso malodane uničile. A ni bil edini. Sem in tja se je tudi kakšen drug vrhunski menedžer pohvalil, da se dobiva z Vesno Vuković in je dobro obveščen. Resni novinarji se nismo mogli načuditi, kako lahko ti domnevno resni možje nasedajo tem teorijam in intrigam. In eden od njih je bil Robert Golob.

Zakaj vse to pišemo? Ker vse, kar smo opisali glede Šarčevega obdobja vodenja vlade, gledamo tudi danes. Gre za enake intrige, igre, zakulisne obračune, izigravanja ljudi, podtaknjene zgodbe in zdrahe.