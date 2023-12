Komentar / Sagrada familia*

(Se je prihodnost že zgodila?)

© Franco Juri

Torej ne držijo informacije, da ste se pogovarjali z NSi-jem in SDS-om, ali bi podprli zamenjavo Klakočar Zupančič na čelu parlamenta? To je Matej Tonin napisal v pismu svojim članom.

Teh govoric sem slišal kar nekaj, do mene nihče ni prišel ne s takim predlogom niti ne po soglasje, da kaj takega izvaja. Več kot to ne morem komentirati.

— Kdo bo igral Jožefa, kdo Marijo, kdo bodo pastirci, kdo so sveti trije kralji v živih jaslicah slovenske politike, Golob ne razkrije ali ne ve

Kdo najbolj vpliva na vaše odločitve? Nevladne organizacije, generalna sekretarka Svobode ali vaša partnerica Tina Gaber?

Ker ste že omenili mojo partnerico, bom povedal, da je Tina Gaber izjemno srčna oseba, in tisti, ki jo poznajo, vedo, da se je vse življenje borila za ranljive skupine.

— Robert Golob ni izrecno omenil, ali med ranljive skupine šteje tudi Gibanje Svoboda

Boste na prihodnjem kongresu tudi vi še enkrat kandidirali za predsednika?

Prihodnji kongres je še daleč in še nobena odločitev ni padla.

— Janez Janša je povedal, da dokler odločitev ne pade, še vedno stoji …

V prihodnjem letu vsem, ki nas gledajo, želim veliko miru za praznike, ponosno praznovanje dneva samostojnosti in enotnosti, blagoslovljen in vesel božič, v naslednjem letu pa mogoče tudi kakšen pogovor, kjer ne bomo ločeno sedeli vlada in opozicija.

— Janez Janša je v zaključku pogovora za TVS nakazal verjetnost velike koalicije

Veliki Mladinin cenzor s (po novem) strupenimi brki je izustil še bolj strupeno oceno nastopov političnega vrha na nacionalki v času veselega decembra: »Ta Golob ima res srečo. Najprej ima neprepričljiv nastop, potem se za njim pojavita Janša in Tonin, pa se takoj zdi njegov nastop več kot znosen; skorajda spodoben.«