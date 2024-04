Komentar / Zakaj ne nje?

Težave in perspektive Levice

Levica je v Golobovi koaliciji po malem še vedno moteč dejavnik; nasprotuje Natu in novi nuklearki, je za manjše vojaške izdatke, protestira proti Boštjančičevim sumljivim spremembam upravljanja državnega premoženja. A v glavnem se prilagaja liberalizmu Gibanja Svoboda, s tem pa dominantni ureditvi tu in povsod. In to prilagajanje je eden izmed vzrokov njenih težav, takih, da ji na volitvah grozi padec iz parlamenta.