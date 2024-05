Komentar / V postelji z Evropo

(Kaj je ostalo od 9. maja?)

© Franco Juri

Britanski kirurg palestinskih korenin Ghassan Abu Sitta je v Gazi preživel več kot 40 dni, kjer je pomagal pri zdravljenju ranjencev v bolnišnici Al Šifa. V soboto bi o svoji izkušnji moral govoriti v francoskem senatu, a so mu na letališču v Parizu zavrnili vstop v Francijo. Razlog? Aprila mu je Nemčija za eno leto prepovedala vstop v državo, kar posledično pomeni, da ima v tem času prepoved vstopa v katero koli državo v schengenskem območju.

— Schengen velja za enega največjih dosežkov združene Evrope (24ur.com, 6. 5. 2024).

»Ni vprašanje, ali, ampak kdaj je najprimernejši trenutek za priznanje Palestine.«

— Premier Golob je dal košarico španskemu premieru Sánchezu ob vabilu k takojšnemu skupnemu priznanju Palestine (MMC TVS, 16. 4. 2024)

»Mislim, da če kdaj, smo v resnici zdaj na točki, ko ni vrnitve in si Palestina to zasluži ...

… Tudi z ameriškim državnim sekretarjem Antonyjem Blinknom sva o tej možnosti govorila.«

— Tanja Fajon je v intervjuju pri Marcelu nehote razkrila, da v pogovorih z Američani priznanje Palestine za Slovenijo ni neodložljivo dejstvo, ampak zgolj možnost. (MMC TVS, 6. 5. 2024)

Leta 1946 je Rita Hayworth zaigrala naslovno vlogo v črno-belem filmu Gilda, ki so si ga zlasti moški oboževalci zapomnili v barvah glamurja. Ena najbolj markantnih scen ameriškega filma noir je nastop Gilde v seksi svileni obleki z golimi rameni, razporkom skoraj do mednožja ter dolgimi gledališkimi rokavicami, ki jih izzivalno snema z rok med petjem skladbe Put the Blame on Mame in jih na koncu vrže v razgrete obiskovalce nočnega kluba. Tako se je rodila hollywoodska femme fatale, ki ne samo, da je s svojo pin-up prezenco postala obvezna oprema notranjih strani garderobnih omar vojakov ter sten v avtomehaničnih delavnicah in zasebnih garažah kot najbolj intimnih oazah za utrjevanje moških fantazem, ampak so Amerji ime Gilda izpisali in nalepili podobo celo na četrto atomsko bombo, ki so jo preizkusili na otočju Bikini. A resnična Rita je bila vse kaj drugega od filmske podobe fatalke in »boginje ljubezni«. Nekoč je resignirano izjavila, da so moški, ki jih je spoznala, zlezli pod njene rjuhe z ikono, z divo, »… z Gildo, zbudili so se z menoj«. Pač z resnično žensko, z vsemi slabostmi, ranljivostmi, ki jih je blišč žarometov zakril. Podoba ne odraža vedno vsebine.