Sosežigalniški suspenz / Performans proti onesnaževanju

Performerka Danijela Zajc bo danes ob 20. uri v Anhovem premierno nastopila z gibalno telesnim, zvočnim in uprizoritvenim nastopom v sklopu Sosežigalniškega suspenza. Fokus suspenza je tematsko in lokacijsko postavljen v kraj Anhovo ob reki Soči, ki je zaradi onesnaževanja z azbestom trenutno eno najbolj degradiranih območjih v Sloveniji.

Cikel performansov je prek aktivnih družbenih bojev postavljen v središče stanja vznemirjenosti, ki je vzporedna protestnemu duhu in akcijam upora. Z gibalno telesnim, zvočnim in uprizoritvenim nastopom, kateri lastna so tudi spodbujanja občutij zatopljenosti, razvnetosti in vznemirjenosti, upor podprejo. Sosežigalniški suspenz predstavlja četrto intervencijo v ciklu, je napisala performanka Zajc.

Nastopi vključujejo performativne prakse, kot so site specific, live art, flash mob in druge oblike performansa, ki so zasnovane na osnovi raziskovanja zračnih disciplin. Predstavljajo igro (pre)moči, kjer se soočajo akterji, ki jim je pomemben zgolj denar, in tisti, ki se zavzemajo za ekološka, kulturna in človeška vprašanja konkretne lokalne skupnosti, je še dodala.

Anhovska tovarna je do leta 1996 proizvajala salonitno-azbestne izdelke, zato je azbest v okolju močno prisoten in škodljiv. Lokalno prebivalstvo se že leta bori proti dodatnemu onesnaževanju, ki ga ustvarja podjetje Salonit Anhovo, ki je sicer v avstrijsko-italijanski lasti. Podjetje ustvarja dobiček s sežiganjem smeti v sosežigalnici.

Zdravstvena stroka poudarja, da bi morali v okoljih, ki so obremenjeni s težkimi kovinami, kot je azbest, veljati strožji predpisi kot sicer. Sprejetje zakona, ki izenačuje izpuste sosežigalnic in sežigalnic je prvi korak v boju lokalne skupnosti za uveljavitev 72. člena slovenske ustave, ki pravi, da ima vsakdo v skladu z zakonom pravico do zdravega življenjskega okolja.

Zajc (1985) je diplomirana pedagoginja in sociologinja kulture. Znanje o sodobnem plesu, performansu in sodobnem cirkusu pridobiva na različnih delavnicah doma in v tujini. V središču njenih zanimanj so družbeno angažirane teme, kot je feminizem in prepletanje različnih performativnih umetnosti.

Performans je nastal v koprodukciji z društvom Matafir in s partnerskim društvom Mismo Nismo.

