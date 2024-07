Branje e-knjig / Za uporabnike knjižnic popolnoma brezplačno

Prva javna platforma Cobiss Ela, ki omogoča izposojo in branje elektronskih knjig, je nastala na željo Združenja splošnih knjižnic, ki se z založbo Beletrina kot lastnico ni uspel dogovoriti o nadaljnjem delovanju Biblosa

Cobiss Ela je na željo Združenja splošnih knjižnic vzpostavil Institut informacijskih znanosti Maribor (Izum), ki bo zanjo tudi tehnično skrbel. Nacionalni koordinator platforme je Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto.

V mesecu juniju je zaživela prva javna platforma Cobiss Ela, ki omogoča izposojo in branje elektronskih knjig. Nastala je na željo Združenja splošnih knjižnic, ki se z založbo Beletrina kot lastnico ni uspel dogovoriti o nadaljnjem delovanju Biblosa. Branje sicer ni omogočeno na različnih bralnikih, saj je to odvisno tudi od proizvajalcev naprav.

Cobiss Ela je na željo Združenja splošnih knjižnic vzpostavil Institut informacijskih znanosti Maribor (Izum), ki bo zanjo tudi tehnično skrbel. Nacionalni koordinator platforme je Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto.

Nastala je po tem, ko se združenje z založbo Beletrina, ki je lastnica Biblosa, ni uspelo uskladiti za njegovo nadaljnjo uporabo zaradi visokega povišanja njihovih stroškov. Kot je za STA povedal predsednik združenja Matej Strgaršek, so zahtevali 315.000 evrov, kar v prenesenem pomeni, da bi dve tretjini vseh sredstev splošnih knjižnic za nakup e-knjig terjal sistem, samo tretjino pa dejanski nakup licenc.

Cobiss Ela je po njegovih besedah nastala iz želje po enakomernem razvoju knjižnične dejavnosti in enakopravni dostopnost knjižničnega gradiva. V primerjavi z Biblosom je drugačna v tem, da je vse gradivo, ki jo ima na razpolago, na voljo vsem 58 knjižnicam.

"To pomeni, da nimajo le člani največjih knjižnic dostop do celotnega gradiva, temveč imajo vsi člani od najmanjše do največje knjižnice v tem trenutku dostop do več kot 2200 naslovov. Ob tem poudarjamo, da je sistem izposoje zastavljen tako, da ne predvideva stroškov ali provizij za založnike ali knjižnice ter je za uporabnike knjižnic popolnoma brezplačen," je povedal Strgaršek.

Branje le z ustrezno aplikacijo

Kot je pojasnila vodja oddelka Cobiss aplikacije pri Izumu Janita Tacer Slana, je izposoja e-knjig mogoča tako na računalnikih in prenosnikih kot na mobilnih napravah, kot so tablice, telefoni in e-bralniki, vendar je za branje potrebno nanje namestiti ustrezno aplikacijo. Računalniki in prenosniki za branje potrebujejo aplikacijo Thorium reader, mobilne naprave z operacijskim sistemom Android aplikacijo FBReader, naprave z operacijskim sistemom iOS pa aplikacijo Cantook by Aldiko.

Za uporabniški del Cobiss Ele so pri Izumu uporabili odprtokodne rešitve, ki so najpogosteje uporabljene rešitve na področju branja e-knjig. Za zaščito e-knjig glede digitalnih avtorskih pravic pa so uporabili odprtokodno rešitev Readium LCP, ki je letos postala tudi ISO standard.

Vsi bralniki ne podpirajo uporabljene zaščite e-knjig

Sprva so za zaščito uporabili Readium 1.0, ki je splošno uporabljena, a so jo nato po pozivu Zbornice knjižnih založnikov in knjigotržcev pri GZS povišali na 2.5, da bi zaščitili tako avtorje kot tudi založnike. Pokazalo pa se je, da vsi bralniki in aplikacije, ki so prostodostopne na spletu, te zaščite ne podpirajo, med njimi med bralci razširjena bralnika Kindle in Kobo.

Trenutno je za branje e-knjig v sistemu Cobiss Ela možno uporabiti e-bralnike, ki podpirajo omenjeno zaščito, in sicer novejši modeli InkBOOK bralnikov in bralniki z operacijskim sistemom Android V5.0 ali novejšim, kot je Onyx Book. Uporabniki Cobiss Ele lahko tako trenutno berejo e-knjige na vseh starih "Biblosovih" bralnikih oziroma InkBOOK bralnikih ter na vseh Android bralnikih, za dodatne informacije glede izposoje e-knjig pa se lahko obrnejo na knjižnice, v katero so vpisani.

Bralnik Kobo naj bi bil po podatkih svetovne organizacije, ki skrbi za šifriranje e-knjig po sistemu Readium, podprt do konca leta, pred tem pa Cobiss Ela na njem ne bo delovala. Podobno je predvideno za bralnik proizvajalca PocketBook. Bralnik Kindle pa ima zaprt sistem, ki drugim ne omogoča, da bi se njihove licence zakonito brale na tovrstnih bralnikih, nanj tudi ni možno nameščati novih aplikacij. Tacer Slana je ocenila tudi, da Amazon verjetno nikoli ne bo podprl zaščite Readium LCP.

Beletrina z novo naročniško ponudbo

Beletrina je med tem, ko se je pri Biblosu razšla z Združenjem splošnih knjižnic, pripravila novo ponudbo Beletrina Digital, ki prek naročniškega sistema trenutno ponuja več kot 6000 e-knjig in zvočnic v slovenskem in tujih jezikih, pa tudi več kot 500 filmov s slovenskimi podnapisi ter podkaste in druge prispevke.

Direktorica platforme Alma Čaušević Klemenčič je povedala, da pri tem vsebinsko sodelujejo z 90 partnerji iz Slovenije, Evrope, ZDA in Kanade. Do konca leta bi po pričakovanjih na plaftormi lahko bilo kakšnih 15.000 e-knjig in zvočnic ter 600 filmov.

Platforma je trenutno omejena na podporo bralnikom proizvajalca inkBOOK, modela Calypso+ in Focus. V prihodnosti pa bi si po njenih besedah želeli, da bi lahko podpirala tudi druge bralnike, predvsem bralnike znamke Rakuten Kobo in PocketBook, katerih proizvajalca se zaenkrat še nista odločila, da bi implementirala novo tehnologijo zaščite knjig, imenovano Readium LCPL, ki jo uporabljajo.

"Prehodu na nov zaščitni sistem je botrovalo dejstvo, da smo imeli v preteklosti resne težave z delovanjem zaščite Adobe DRM, ki jo podpirajo Kobo in PocketBook bralniki, kar so najbolj opazili uporabniki sami, ki so se srečevali z raznovrstnimi težavami pri izposoji ali prenosu izposojenih in kupljenih e-knjig," je povedala vodja platforme.

