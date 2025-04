Svoboda zdravega življenja / Zdravi kot Ruparjevi upokojenci

»Lahko živite brez zdravil – če spremenite način življenja. Zdravila za holesterol, visok pritisk in sladkor le blažijo simptome, ne naslavljajo vzrokov. Prav kvaliteta rastlinske prehrane in gibanje odločata, ali boste vezani na FARMACEVTSKO TRPLJENJE ali SVOBODNO UŽIVALI ŽIVLJENJE …

Zavrnite vlogo ’ubogega’ upokojenca! Ne čakajte na zdravnike, farmacijo ali državo, da vam ’popravijo’ življenje. Vi ste šef svojega telesa. Naj bo vaša upokojitev ZAČETEK NAJBOLJ ZDRAVEGA OBDOBJA VAŠEGA ŽIVLJENJA!«

— Tina Gaber na Instagramu posreduje upokojencem pot v srečno starost brez zdravil

»Gre za izrazito zdravju škodljiva priporočila. Sami veste, da je priporočilo za starostnike, da naj se zviša vnos beljakovin, kar bodo starostniki zelo težko storili, če bodo jedli hrano, ki je mogoče njihova prebavila, pa še kakšne kronične bolezni zraven, ne morejo prebaviti, predelati in absorbirati … V naši klinični praksi vidimo žal, ampak res žal, veliko zdravstvenih problemov, ki so posledica nekritičnega sledenja tem nestrokovnim nasvetom. Zdravstvene posledice neustreznega prehranskega vnosa so lahko za ljudi tudi smrtno nevarne.«

— Dr. Nada Rotovnik Kozjek, vodja oddelka za klinično prehrano na onkološkem inštitutu (24ur POP TV, 16. 4. 2025)

Odkar je Rupar začel okoli sebe zbirati gnevno ljudstvo, ki ga je poimenoval z generičnim imenom upokojenci, je bilo najbolj fascinantno, kako so, s prvim med njimi vred, delovali mladostno in nabildano. Res nenavadno, če pomislimo, da gredo levi liberali v penzijo stari in betežni, Ruparjevi pa, sodeč po posnetkih z zborovanj, pokajo od zdravja. Dobro, sam Rupar (letnik 1960) je očitno hitro dosegel status upokojenca. Morda je imel za čas, ko je sedel v zaporu, benificirana leta.

Odkar je Rupar začel okoli sebe zbirati gnevno ljudstvo, ki ga je poimenoval z generičnim imenom upokojenci, je bilo najbolj fascinantno, kako so, s prvim med njimi vred, delovali mladostno in nabildano. Res nenavadno, če pomislimo, da gredo levi liberali v penzijo stari in betežni, Ruparjevi pa, sodeč po posnetkih z zborovanj, pokajo od zdravja. Dobro, sam Rupar (letnik 1960) je očitno hitro dosegel status upokojenca. Morda je imel za čas, ko je sedel v zaporu, benificirana leta.

Je na obzorju nova rasa starostnikov? Takih nabildanih, dobro hranjenih, ki ne potrebujejo zdravil. Nekaj takega obeta Tina Gaber v dialogu s svojim strokovnjakom, ki menda ni samo profesor športne vzgoje in kondicijski trener, ampak tudi docent z doktoratom znanosti. Kdo in kje mu je podelil docenturo, sicer ni mogoče ugotoviti. Skratka, kaj sporočata? Namesto rdečega mesa zelena špinača, namesto bele moke črna redkev, namesto zdravil peteršilj ... Dobro, takšnih ideologij, skoraj religij prehranjevanja, kot ovinka čer zdravstvene težave je veliko. Tudi nevarnih nasvetov, ki škodujejo sledilcem. In žal se je treba sprijazniti, da je to tako.

Problem pa nastane, ko je in ker je vse skupaj zelo neposredno vezano na vlado. Kot smo že velikokrat ugotavljali, Golob ni dojel, da po slovenskem pravnem redu nima partner, partnerka predsednika, predsednice vlade predvidenega posebnega položaja in pooblastil, kakršnega ima, denimo, partner, partnerka predsednika, predsednice republike. Na tej točki je vedno znova prihajalo do nedopustnega navzkrižja interesov. Premierova partnerka se brez pooblastil »v šlapah« sprehaja po vladnih prostorih, avto parkira kar na vladnem dvorišču z zelo omejenim številom parkirišč, izkorišča neformalni pooblaščeni položaj za nedopustne intervencije. Pisali smo že o njenih vplivih na kadrovsko politiko vlade, pa o nadlegovanju vodstva Rdečega križa v najbolj kritičnih dneh med poplavami ... Vrh je dosegla lani v božičnem času, ko je kanila zlorabiti otroke s posebnimi potrebami, da bi zadovoljila svojo slo po razkazovanju in iskanju pozornosti. In ko se ti zdi, da niže ne more iti, začne na Instagramu nagovarjati upokojence z zdravstvenimi nasveti, za katere s sogovornikom nista pooblaščena, še manj kvalificirana. Odvračanje starejših oseb od uravnotežene prehrane in spodbujanje k redukciji rabe zdravil, sta ne le nestrokovni, neutemeljeni, ampak tudi nevarni.

O. K. Vedno so bili osebki, ki svojo nevednost in zasvojenost prodajajo kot čednost in kompetenco. Eni zaradi mesijanskih idej, drugi zaradi morebitnih koristi, tretji zgolj zaradi potrebe po opaznosti. V sodobnem dereguliranem medijskem svetu je prisotnost njihovih intervencij, ki posegajo tudi na občutljivo področje duševnega in telesnega zdravja, vse širša. Tega ni enostavno omejiti. Lahko pa se postavijo merila nasprotja interesov. In to je poglavitni problem. Odkar je omenjena vplivnica spretno instrumentalizirala svojo zasebno zvezo s premierom, se ji je uspelo po neformalnih kanalih korak po korak vpeti v pore oblasti. Med drugim je (po navedku v Wikipediji) v kabinetu svojega partnerja članica delovne skupine za pravice živali in neformalna sodelavka strateškega sveta za prehrano …

Morda je premier v odvisnem razmerju in ne zmore razmejiti njunega zasebnega življenja od formalnih vlog in javnih delovanj. A zaradi molka in sprenevedanja prevzemajo odgovornost tudi v kabinetu, v vladi in v koaliciji. Ali pa vlada in koalicija z molkom stroki, institucijam in javnosti pošiljata sporočila nezaupanja.

Morda bi bilo dobro, da to čim prej eksplicitno sporočita, da vemo, ali na njiju v spopadu z grozečim ponovnim pohodom JJ na oblast sploh še računamo.