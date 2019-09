Po bolezni predstava, ki podira tabuje

V KGB Maribor bo v petek, 13. septembra ob 20.00 premiera avtorske stand-up komedije Reneja Volkerja z naslovom Razprodano. Rene sebe opisuje kot hudomušnega razdiralca tabujev ter zagovornika ljubezni in svobode. V opisu predstave piše, da je njegova življenjska zgodba kot Almodovarjev film. Februarja je v Salonu uporabnih umetnosti, kjer je bival, pisal, ustvarjal in delil zgodbe z ljudmi, pripravil enomesečni interaktivni projekt Mozaik Jaza.

"Moja predstava je namenjena vsem, ki se v življenju iščejo, vsem, ki bi radi ustvarili avtentično osebnost, se samorealizirali in inspirirali druge. Po prebolelem raku, diagnozi HIV + in skoraj enoletnem bivanju v bolnišnici, sem se za mesec dni preselil v mariborsko kavarno, sprejemal goste in delal inventuro svojega življenja. Čistil sem in ugibal, kaj lahko še dam ljudem. Predstava je rezultat te katarze," pravi Rene Volker.