Skupina z majice poslanca Levice, ki je užalila slovensko desnico, prihaja v Slovenijo

Bad Religion praznujejo 40 let na glasbeni sceni

Bad Religion na odru pred znanim logotipom

Legendarna punk rock zasedba Bad Religion letos praznuje 40 let delovanja na glasbeni sceni. Skupina, ki je po svetu prodala več milijonov albumov in velja za eno od najuspešnejših punk rock skupin v zgodovini, je lani izdala svoj že sedemnajsti studijski album. Pred kratkim pa je slovensko politično desnico zmotil njihov logotip, ki ga je na majici v Državnem zboru nosil poslanec Levice Primož Siter.

Bad Religion bodo v Sloveniji najprej nastopili na festivalu Punk Rock Holiday, ki bo potekal med 11. in 14. avgustom v Tolminu, nato pa še v Ljubljani v dvorani Cvetličarna, in sicer 16. avgusta.

"Prosim @policija_si, da ta tvit obravnavate kot ovadbo zoper poslanca @strankalevica Primoža Siterja, ki v DZ in preko javnega TV prenosa razpihuje sovraštvo in nestrpnost do katoliške vere, s čimer je globoko prizadel moja verska čustva. Zahtevam obvestilo o vaši odločitvi," se je pred nekaj tedni glasil zapis na Twitterju enega od uporabnikov, ki je na družabnem omrežju sprožil burno debato.

Poslanec Levice Primož Siter v Državnem zboru z majico Bad Religion

Nekatere uporabnike Twitterja, predvsem na desnici, je namreč zmotilo, da je Primož Siter za javni nastop oblekel majico z logotipom Bad Religion, ki ima na prednji strani tudi prečrtan križ. To so primerjali z nedavnim tvitom državnega sekretarja na ministrstvu za izobraževanje Jerneja Štromajerja, ki si je ob božiču privoščil objavo citata iz ameriškega filma Sam doma (Home Alone): »Vesel božič, ve umazane živali.« (Merry Christman, Ya Filthy Animals).

