Koronaplakati: »Preberite tole brez ustavljanja. Kar naprej pazite nase.«

V Ljubljani so na ogled plakati na temo koronavirusa svetovno znanega grafičnega oblikovalca in ilustratorja Mirka Ilića

Plakat Mirka Ilića v Ljubljani

Na TAM-TAMovih plakatnih mestih po Ljubljani so na ogled korona plakati svetovno znanega grafičnega oblikovalca in ilustratorja Mirka Ilića, ki pozivajo mimoidoče: "Preberite tole brez ustavljanja. Kar naprej pazite nase." Ilić je je ulično različico plakata koronavirus zasnoval za newyorške ulice, svoje mesto pa so našli tudi v Zagrebu in Ljubljani. Za prevod plakata v slovenščino, ki je črno-rdeče-bele barve, je poskrbel Stojan Pelko (Korpus).

"Anti-corona plakati, ki jih je globalna legenda oblikovanja Mirko Ilić prejšnji teden izobesil po New Yorku, od tega tedna sočasno visijo tudi v Ljubljani in Zagrebu. To pa je redkost: da sprehajanje po urbani pokrajini tako nezdružljivih mest ponuja isto kulturno vsebino. Zdaj, ko obstaja ta stična točka, si človek predstavlja, da bi v sedemdesetih pri Medexu viseli plakati za CBGB koncerte, ali v osemdesetih zraven Škuca za razstave Keitha Harringa, in tako naprej … No, to je vrednost te geste. Če bi še v duhu sodobnih trendov naredili statistično analizo, kakšno število Ilićevih plakatov ima Ljubljana po glavi prebivalca, se lahko izkaže, da celo več kot v New Yorku. Postali smo svet. Res je, da so v Zagrebu plakati še bistveno večji, ampak tam je bil potres," je o plakatni akciji zapisal digitalni umetnik in strateg Vuk Ćosić.

Mirko Ilić se je rodil leta 1956 v Bijeljini (BiH), živel v Mariboru in Zagrebu ter v sedemdesetih letih postal pomemben avtor jugoslovanskega stripa. Zdaj že trideset let živi in dela v New Yorku. Leta 1995 je ustanovil studio Mirko Ilić Corp., specializiran za grafično oblikovanje in 3D-računalniško grafiko ter gibljive slike. Je tudi (so)avtor vrste knjig s področja oblikovanja.

Mirko Ilić in TAM-TAM sta v preteklosti že sodelovala, med drugim na festivalu Hiša strpnosti, ki je leta 2017 in 2019 v Ljubljani na ogled postavil mestne plakate na temo strpnosti.

