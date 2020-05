Nagrada skupine OHO za Niko Ham

Petnajsta podelitev nagrade, ki jo podeljujejo mladim vizualnim umetnikom za njihovo izjemno, inovativno umetniško ustvarjanje

Nika Ham: Razstava v MSUM, 2019

Strokovna komisija v sestavi Polonca Lovšin (sodobna umetnica), Iza Pevec (kustosinja, kritičarka) in Bojana Piškur (kustosinja, piska) je 11. maja v prostorih Centra in Galerije P74 za zmagovalko Nagrade skupine OHO 2020 soglasno razglasila Niko Ham. Poleg nje so bile za nagrado nominirane še Živa Drvarič, Đejmi Hadrović in Živa Božičnik Rebec. Zaradi epidemije koronavirusa je letos izjemoma odpovedana razstava nominirank za nagrado.

Nika Ham je v zadnjih letih v svojem umetniškem izrazu od slikarstva prešla na video, digitalno umetnost in performans. S svojim telesom orisuje prostor kulturnih institucij, se spravlja v nekonvencionalne situacije, za video pa uporablja posnetke nadzornih kamer in dobi poglede, ki so navadno dostopni le "nadzorovalcu". S svojimi videi, grafičnim oblikovanjem in fotografijo deluje na področju gledališča in klubske scene v Ljubljani.

"Mlada umetnica si čas krajša s tem, da v muzejih in galerijah po Evropi zganja vragolije, ki jih snemajo nadzorne kamere, nastale posnetke pa nato montira v duhovite videokolaže. Kot dolgoletna čuvajka v ljubljanski Moderni galeriji dobro ve, česa obiskovalci ne smejo početi, ko pa v poznih večernih urah v galerijskih sobanah ostane sama, počne ravno to, česar drugi ne smejo: od sprehajanja psov prek kotaljenja po tleh do prižiganja cigaret v družbi stalne zbirke slovenskih impresionistov", je v Mladininem kulturnem portretu zapisal Gregor Kocijančič.

Nika Ham je magistrirala slikarstva na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. V študijskem letu 2013/2014 se je izpopolnjevala na Winchester School of Art, v Angliji. Med študijem je sodelovala na več skupinskih in samostojnih razstavah. Od leta 2016 dela kot vodja grafičnega oddelka za filmski festival LET'S CEE na Dunaju, sodeluje z umetniškim kolektivom Laibach in dela v Moderni galeriji.

Nagrada skupine OHO je osrednja nacionalna nagrada za sodobno vizualno umetnost, namenjena mladim umetnikom do 40. leta. Ustanovil jo je Zavod P.A.R.A.S.I.T.E., Ljubljana v sodelovanju s Foundation for Civil Society, New York in Trust for Mutual Understanding, New York. Zmagovalka nagrade je deležna dvomesečne umetniške rezidence v prostorih Residency Unlimited v New Yorku in samostojne razstave v organizaciji Galerije P74 v Ljubljani. Nagrada skupine OHO je del mednarodne mreže YVAA (Young Visual Artist Award), ki združuje sorodne nacionalne nagrade enajstih evropskih držav.

