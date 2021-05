Fotografiral in ustvarjal je ikone

Razstava Toneta Stojka v Mariboru je intimen prerez njegove ustvarjalne poti

Andre Brvar v jadrnici na Dravi, 1970

© Tone Stojko

V mariborski Fotogaleriji Stolp bodo danes ob 19. uri odprli razstavo fotografij Toneta Stojka z naslovom Porumenele fotografije - Nazaj na Lent, ki je nastala v sodelovanju z Galerijo Jakopič iz Ljubljane. Razstava predstavlja intimen prerez njegove ustvarjalne poti.

"Vzeti cel svet za svoj oder in vse ljudi na njem za svoje subjekte, v kolektivni spomin vtisniti pomembne trenutke naše družbe zadnjega pol stoletja, iztrgati na tisoče gledaliških predstav, ki bi sicer ostale le prah na odrskih deskah, poleg tega pa razvijati lasten umetniški, lirično izpovedni fotografski opus … To so značilnosti, ki jih lahko pripišemo enemu najvidnejših slovenskih fotografov, Tonetu Stojku. Dvajsetletni družbenokritični pesnik je v resničnosti socialnega dna mariborskega Lenta iz nevidnih ustvarjalnih vzgibov v roke vzel fotoaparat, zanj tedaj edini znak sicer nevidne očetove naklonjenosti. Potem, ko je vlak odpeljal in je mati ostala le še pika na peronu, za vedno pika v spominu, je lahko storil le eno – vzel je svet pod noge. Fotografiral ikone. Ustvarjal ikone. Iz sebe naredil ikono. A nikoli zanikal ljudi, krajev in izzivov osebne ustvarjalne rasti, ki so ga spremljali v začetku in h katerim se danes lahkoten vrača," je ob razstavi zapisala Marija Skočir.

"Vzeti cel svet za svoj oder in vse ljudi na njem za svoje subjekte, v kolektivni spomin vtisniti pomembne trenutke naše družbe zadnjega pol stoletja, iztrgati na tisoče gledaliških predstav, ki bi sicer ostale le prah na odrskih deskah, poleg tega pa razvijati lasten umetniški, lirično izpovedni fotografski opus."



Marija Skočir

Razstava v Fotogaleriji Stolp predstavlja intimen prerez Stojkove ustvarjalne poti. Začenja se s še ne razstavljenimi utrinki z Lenta konec šestdesetih let, ko sta Stojko in Andrej Brvar očitno skupaj jadrala ne le po literarnih morjih, temveč tudi Dravinih valovih. Štajerska je s svojimi znanimi in anonimnimi obrazi fotografa vedno klicala, tudi po tem, ko je skozi oko objektiva zrl v obraze, kot so Fidel Castro, Alfred Hitchcock, John Lennon, Roman Polanski in Tina Turner …

V vlogi zavzetega kronista, ki je presegel vse odličnosti fotoreporterskega poklica, je Stojko vmesne intimne trenutke lastne ustvarjalnosti iskal v gledališču in sodobnem plesu, ki mu je predstavljal tudi fotogenično gradivo za občutljivo lastno lirično reinterpretacijo podobe preko meje figuralnega.