Ja, krivi ste

Vladajoča politika se tolaži. Da je boj zoper epidemijo tako zavožen zaradi nacionalnih značilnosti, zgodovinskih razlogov, opozicije, medijev, ker naj bi bil narod tako neracionalen … Z zelo preprostim primerom bomo pokazali, da to ni res. Če bi bilo namreč res tako, bi danes na ulicah ameriških mest še vedno potekali spopadi, še vedno bi bila policija nasilna do ljudi, ljudje pa bi še vedno množično nasprotovali protiepidemijskim ukrepom. Pa se to ne dogaja. Nasprotno. Prihod normalnega in uravnovešenega predsednika je razmere umiril. Pa ne gre za kakšne izjemne lastnosti predsednika Joeja Bidna. Je zgolj normalen, obkrožen z normalnimi svetovalci in sodelavci.

Govorimo o več kot stokrat večji državi, državi, ki je bila lani, ko jo je vodil nacionalpopulist Donald Trump, v popolnem razsulu in kaosu. Zdelo se je, da nikoli več ne bo normalno zadihala, da bo za obnovitev normalnosti potrebovala vsaj pet let, zdelo se je, da Amerike, kot smo jo poznali, ne bo nikoli več. Danes je to mirna država, pa čeprav so pravkar potekale volitve, Biden pa že doživlja vse vzpone in padce, ki se dogajajo politikom. A tudi prebivalci Amerike so isti, delež republikancev je približno enak, delež navdušencev nad Trumpom in njegovim nacionalizmom tudi, tudi policisti so isti. V Ameriki se je spremenila samo ena stvar: neuravnovešeno oblast je zamenjala normalna. Zgolj normalna, ne izjemna ali navdušujoča.

Stanje epidemije v Sloveniji – in tudi marsikateri drugi državi – ne izhaja iz domnevnih skupinskih genetskih, zgodovinskih in podobnih domnevnih skupnih značilnosti prebivalcev oziroma to nima tako velikega vpliva. Ne, to stanje je posledica oblasti in politike. Naj politiki zdaj, ko nam gre slabo, ko ljudje (spet) umirajo, nikar ne minimalizirajo svoje moči in vpliva, da bi se razbremenili krivde in odgovornosti. Te razmere so posledica vaših dejanj. Da, te smrti so vaše breme in vaša krivda.

Moč oblasti je v vsaki državi lahko velika in v vsaki državi se lahko politika zažre v vsako poro. Lahko. A zreli in normalni politiki pretežno vedo, da tega ne smejo početi, da se morajo samoomejevati, da ne smejo prestopiti tankih linij omejitev, ki so značilne za demokracijo. Zreli politiki vedo, da morajo, čeprav je to včasih težko, zaupati administraciji, strokovnjakom, pooblaščenim organizacijam, sodiščem, stroki.

Avtoritarni, neuravnovešeni in zaslepljeni z močjo, ki so jo začasno dobili v roke, pa tega ne sprejemajo, tega ne znajo, tega nočejo razumeti. Kadar imajo v rokah oblast, mislijo, da je to njihova pravica, da so oblast oni, da je nad njimi le sonce. Da se lahko zato, ker so dobili – zgolj – mandat, vmešavajo v vse. To so politiki, ki govorijo, da je denar, ki ga upravljajo, njihov, da ga dajejo oni, in ko delijo ta denar, pričakujejo hvaležnost in volilno podporo. Po tem jih prepoznate.

A ne govorimo le o moči, do katere imajo dostop politiki. Govorimo namreč o zlorabi te moči. Sedanja slovenska oblast se ni samoomejevala.

Ker ne znajo ločiti med sabo in svojim delom, so užaljeni, togotni, zato ravnajo čustveno, jezno, užaljeno, preračunljivo, ne ločijo med tem, kaj je njihova dolžnost in kaj so njihova čustva, ne ločijo med znanjem, zvestobo, stroko, ideologijo, politiko, vedenjem in izkušnjami. To ni vodenje, to je diktat. To ni vlada, to je dvor. To ni družba, to je klika. To ni skupnost, to so le še interesne skupine. Kako se lahko zgodi, da merimo mrtve z metrom turističnega prometa? Kako je mogoče, da ne govorijo o okuženih otrocih, ampak o proizvodnih linijah? Zakaj govorimo o posteljah, ne pa o bolnikih? To je vaša krivda.

Nova Slovenija je ustoličila tega avtoritarca, tega nacionalpopulista, tega malega Trumpa. Da, Matej Tonin, to so vaši mrtvi, to je družba, ki ste jo vi ustvarili, tako kot je Trump v eni osebi ustvaril še lani razbito Ameriko. Da, brez vas Janša ne bi bil na oblasti. In da, SMC, vključno s poslanci, ki so zdaj koaliciji že odrekli podporo: to so vaši mrtvi. Vedeli ste, brali smo vas, poslušali smo vas, veste, kakšna sta SDS in Janša, pa ste kljub temu postavili to oblast. Ta družba je danes taka zaradi vas. Akademiki imajo prav. Vedeli ste, kdo je Janša in kakšen je, vedeli ste, kdo so ljudje, ki ga obkrožajo, vedeli ste, a ste želeli dokončati mandat poslanca.

Da, to so tudi vaši mrtvi. To danes so vaši okuženi. To so vaši necepljeni, poslanci Jurša, Hršak in Simonovič. Ta avtoritarec je vaš premier, ta zavoženi boj zoper epidemijo je vaš zavoženi boj zoper epidemijo. In da, Bojana Beović in Mateja Logar. Zakaj ste sodelovali v tem? Laž o napačnem zapisniku – kako lahko tako ponižujete prestrašene in izčrpane ljudi? Je vredno tako še naprej uničevati ugled stroke? Vsak desetleten otrok, ki je videl vašo izjavo, je vedel, da lažete. Veste, da brez zaupanja ni boja zoper epidemijo.

Ta oblast ne more storiti ničesar več. Ne more več premakniti ljudi. Minister za zdravje Janez Poklukar ima prav. To je Bergamo. Ja, politika je moč. Ki jo je treba znati uporabljati, zlorabiti jo zna vsak.