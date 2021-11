Na mednarodnem filmskem festivalu v Švici zmagal slovenski film

Slavila je režiserka Katarina Rešek - Kukla in njen film Sestre

Prizor iz filma Sestre

Na 34. švicarskem festivalu Castellinari je v tekmovalnem programu glavno nagrado prejel kratki igrani film Sestre režiserke Katarine Rešek - Kukle. Festival je potekal med 13. do 20 novembrom, za glavno nagrado, imenovano daniel, pa se je potegovalo 12 filmov, so sporočili iz javne agencije Slovenski filmski center.

Žirija festivala, katerega moto je približati kakovosten film, ki izraža kulturo, odprtost in pogum skozi nove kinematografije z vsega sveta, je v obrazložitvi izbire zmagovalnega filma zapisala: "Zaradi formalne svežine in ekspresivne moči, ki zaznamujeta podajanje zgodbe o neznačilnem sestrstvu v izrazito dialektičnem družbeno-kulturnem kontekstu. Sodobno sestrstvo, ki brezkompromisno premaguje konformizem in tradicionalne sheme ter izraža močno voljo do preživetja v patriarhalni družbi z oblikovanjem novih pravil in zapovedi."

Žirija festivala Castellinari

V Sestrah v glavnih vlogah nastopajo igralka Mia Skrbinac ter Sarah Al Saleh in Mina Milovanović, ki sta se s filmom srečali prvič. Film je nastal v produkciji A Atalante in koprodukciji z Nuframe, Zvokarna in Supermarket, podprt je bil s sredstvi Slovenskega filmskega centra in Viba filma. Producentka filma je Barbara Daljavec.

Film je zmagal na festivalu v Clermont Ferrandu, najpomembnejšem festivalu kratkega filma, na 24. Festivalu slovenskega filma v Portorožu je prejel vesno za kratki film. Režiserka je bila te dni izbrana med osmimi režiserkami in režiserji, ki pripravljajo celovečerne prvence, in bodo decembra nastopili na filmskem festivalu Les Arcs v Franciji, so še navedli.

