Nova vršilka dolžnosti direktorja Narodnega muzeja Slovenije

Naloge je danes prevzela Mateja Kos Zabel, kustosinja na oddelku za zgodovino in uporabno umetnost ter vodja organizacijske enote za programske storitve Narodnega muzeja Slovenije

Mateja Kos Zabel

© Blaž Gutman

Naloge vršilke dolžnosti direktorja Narodnega muzeja Slovenije je danes prevzela Mateja Kos Zabel, kustosinja na oddelku za zgodovino in uporabno umetnost ter vodja organizacijske enote za programske storitve Narodnega muzeja Slovenije, so sporočili z ministrstva za kulturo.

Ministrstvo jo je imenovalo za vršilko dolžnosti do imenovanja novega direktorja po izvedenem javnem razpisu, vendar za največ eno leto.

Muzejska svetnica Mateja Kos Zabel je doktorirala s področij umetnostne zgodovine in muzeologije. V Narodnem muzeju Slovenije je zaposlena od leta 1985. Njeno primarno področje dela je uporabna umetnost, še posebej v zadnjih letih pa se ukvarja tudi z muzeologijo, zlasti z vlogo in pomenom nacionalnih muzejev v kontekstu sodobnega muzejstva. Od leta 2009 predava na oddelku za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete v Mariboru.

Kot so zapisali na ministrstvu za kulturo, poznavanje področja dela muzeja in vodstvene izkušnje izkazuje z rezultati dolgoletnega delovanja v Narodnem muzeju Slovenije, v okviru katerega sodeluje s številnimi domačimi in tujimi muzeji. Vodila je partnerski skupini dveh evropskih projektov, veliko muzejskih projektov in raziskovalni program. Kot soavtorici razstave Preteklost pod mikroskopom ji je Slovensko muzejsko društvo podelilo Valvasorjevo nagrado za enkraten dosežek.

Prejšnji direktor Narodnega muzeja Slovenije Pavel Car je odstopil po tem, ko so v muzeju tik pred zdajci odpovedali razstavo Popotovanja z deli iz zbirke družine Boljkovac, saj se je pojavil dvom o pristnosti del.

Kot je dejal v izjavi za javnost, odstopa zaradi objektivne odgovornosti. Dodal je, da je bil glede omenjene razstave, ki naj bi obsegala dela največjih svetovnih slikarjev, naiven, saj da je zaupal napačni osebi.

