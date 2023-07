Banksy / Je to prvi posnetek umetnikovega glasu?

Celotna kariera angleškega uličnega umetnika Banksyja je prekrita s tančico skrivnosti, a novi podkast britanskega Radia 4 je morda razkril nekaj novega o njem - umetnikov glas. Britanski podkast ima tako morda v lasti prvi posnetek Banksyjevega glasu.

V podkastu z naslovom The Banksy Story (Banksyjeva zgodba) so po poročanju britanskega The Guardiana predvajali posnetek iz leta 2005. Ta je bil doslej predvajan le v ZDA in je po navedbah avtorjev podkasta "pravo odkritje". Posnetek je iz informativne oddaje All Things Considered ameriške radijske postaje NPR in je bil predvajan le nekaj dni po tem, ko je umetnik razstavljal svoja dela v newyorškem Metropolitanskem muzeju umetnosti (Met).

"Predvidevamo, da ste tisti, za katerega se izdajate, toda kako smo lahko prepričani?" je med drugim vprašal voditelj, nato pa oseba, ki trdi, da je Banksy, odvrne: "Oh, za to nimate nobenega zagotovila."

V triminutnem pogovoru je tako slišati domnevni glas umetnika, ki zase trdi, da je "slikar in dekorator", ter tudi pojasnjuje, zakaj je nagnjen k lepljenju svojih umetnin na stene ustanov, kot je pariški Louvre: "Saj si ne želite, da bi vse življenje obtičal v istem poklicu, kajne?"

Pove tudi, da je bil namen razstave njegovih del v Metu, da bi ta bila na ogled 42 dni in sicer po vzoru domnevnega dogodka, ko so po njegovem mnenju nekoč nehote za toliko časa obesili delo Henrija Matissa z glavo navzdol.

Čeprav ni gotovo, da v pogovoru sodeluje Banksy, pa voditelj britanskega podkasta po poročanju The Guardiana vsekakor ni skrival navdušenja. "Ali je to Banksyjev dejanski glas?" se je vprašal in si hkrati odgovoril: "Ne vem (... ), toda če je to on, smo ga slišali prvič!"

