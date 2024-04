Odvzem statusa / »Širijo nestrpnost, sovražni govor, spogledovanje z nacizmom«

Pristojna komisija ministrstva za kulturo je odločila, da Društvo za promocijo tradicionalnih vrednot ne izpolnjuje pogojev za organizacijo v javnem interesu

Nacionalna tiskovna agencija (NTA), izdajatelj katere je Društvo za promocijo tradicionalnih vrednot, med »izvajanjem monitoringa« na enem od petkovih protestov

Po objavi, da je pristojna komisija ministrstva za kulturo odločila, da Društvo za promocijo tradicionalnih vrednot ne izpolnjuje pogojev za organizacijo v javnem interesu, se je na omrežju X pojavila objava, ki z antisemitističnimi elementi obračunava s člani komisije za medije. Ta sicer sploh ni odločala o tem. Člani so objavo prijavili policiji.

Pred dnevi se je na enem od profilov, ki promovira nacionalistično vsebino, pojavila objava neznanega avtorja, ki s sovražno vsebino obračunava s člani komisije za medije ministrstva za kulturo, češ da so sodelovali pri odvzemu statusa organizacije v javnem interesu na področju kulture omenjenemu društvu.

Na Društvo za promocijo tradicionalnih vrednot je javnost postala pozorna, ko je pred tremi leti predsednik društva Urban Purgar na družbenem omrežju Twitter poveličeval Hitlerja, kar je med političnimi strankami sprožilo ostre odzive in obsodbo poveličevanja totalitarnih režimov. Purgar, ki je po podatkih spletne strani Nacionalne tiskovne agencije (NTA) njen odgovorni urednik in pripadnik t. i. rumenih jopičev, je poleti 2021 na družbenem omrežju Twitter zapisal Hitler je heroj, kar je sprožilo burne odzive in obsodbe.

"Širijo nestrpnost, sovražni govor, celo neko spogledovanje z nacizmom, kar pa je absolutno sporno in nekaj, zaradi česar pravzaprav ne morejo imeti statusa društva v javnem interesu."



Asta Vrečko,

ministrica za kulturo

Neznani pisec tokratne sporne objave, ki se postavi v bran društvu, pa s člani komisije za medije ministrstva za kulturo obračunava z antisemitistično vsebino. Ob tem so sledili še pripisi, da "bodo vsi odgovarjali" in da "smo v vojni", denimo izpostavlja današnji Večer.

"Gre za primer širjenja sovražnosti na navedenem X-profilu, ki mu skorajda ni primere," so zapisali člani komisije, ki so objavo prijavili med drugim policiji, Informacijskemu pooblaščencu, Varuhu človekovih pravic in na Safe.si.

"Izbruhe odkrite sovraštva", ki so se sprožili zaradi odločitve o neizpolnjevanju pogojev za status organizacije v javnem interesu, je javno že obsodila ministrica za kulturo Asta Vrečko. "Kot družba se moramo odločno upreti takšnim pojavom in posameznikom. Posebej zaskrbljujoče je dejstvo, da so ti posamezniki povezani s skrajno desno politiko, ki se prav tako hrani z netenjem sovraštva. Želimo si živeti v odprti in solidarni družbi, ne družbi sovraštva," je zapisala na omrežju X.

Varuh človekovih pravic je seznanjen s primeri nestrpnosti in sovražnosti proti članom komisije za medije pri ministrstvu za kulturo, ki so že podali prijavo zaradi objave na družbenem omrežju X. Varuh človekovih pravic ščiti pravice posameznikov v odnosu do državnih organov in jih v tovrstnih primerih sovražnosti usmeri, da podajo prijave na organe pregona, ki sta policija ali tožilstvo, so zapisali v odzivu za STA.

Varuh poudarja, da lahko postavimo ali poudarjamo merila sprejemljivega ravnanja v družbi tudi z ustreznim ukrepanjem zoper nesprejemljiva ravnanja in posledično z razvojem sodne prakse. Varuh pozdravlja, da so člani komisije reagirali in podali prijavo na policijo, ki je organ pregona. Prijava bo morda privedla do sojenja in sodne prakse, s tem pa to jasno sporočenih pravil v družbi.

Varuh še poudarja, da vsako nestrpno ali sovražno dejanje posega v dostojanstvo sočloveka, zato se jih moramo vzdržati.

Varuh vseskozi aktivno opozarja, da kot družba ne smemo pristati na nizkotno raven diskurza, ki smo mu priča predvsem na družbenih omrežjih, ali se navaditi nanj, pa naj bo uperjen v kogarkoli. Za razvito demokratično družbo je namreč popolnoma nedopusten, so poudarili pri Varuhu.

Društvo za promocijo tradicionalnih vrednot je status prejelo od ministrstva za kulturo pred tremi leti, ko ga je vodil Vasko Simoniti. Odločitev je v javnosti sprožila veliko ogorčenja. "Širijo nestrpnost, sovražni govor, celo neko spogledovanje z nacizmom, kar pa je absolutno sporno in nekaj, zaradi česar pravzaprav ne morejo imeti statusa društva v javnem interesu," je že pred dnevi izpostavila ministrica Vrečko, ko je potrdila, da je "pristojna strokovna komisija" odločila, da društvo ne izpolnjuje pogojev za organizacijo v javnem interesu.

A to ni bila komisija za medije, pač pa druga komisija ministrstva.

