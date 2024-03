Sporna razstava ponaredkov gre na sodišče

Razstavo v Narodnem muzeju Slovenije so tik pred zdajci odpovedali. Direktor muzeja Pavel Car pa je po zapletih odstopil.

Domnevna Picassova slika Obraz na odpovedani ljubljanski razstavi

Po odpovedani sporni razstavi Popotovanja v Narodnem muzeju Slovenije leta 2022 z umetniškimi deli iz zbirke družine Boljkovac, ki naj bi po mnenju stroke vsebovala tudi ponaredke, gre zadeva zdaj na sodišče. Po poročanju Dnevnika je primer tam trenutno v fazi formalnega in materialnega predhodnega preizkusa obtožnega predloga.

V Narodnem muzeju Slovenije je bila za 8. junija 2022 napovedano odprtje razstave Popotovanja, ki naj bi na ogled ponudila 160 umetniških del iz zasebne zbirke družine Boljkovac. Po mnenju stroke naj bi šlo tudi za ponaredke. Razstavo so tik pred zdajci odpovedali. Direktor muzeja Pavel Car pa je po zapletih odstopil.

Maja lani je sodni cenilec, ki ga je angažirala policija, pregledal zbirko domnevno ponarejenih likovnih del družine Boljkovac, ljubljanski kriminalisti pa so na podlagi njegovih ugotovitev na tožilstvo vložili kazensko ovadbo zaradi kršitve materialnih avtorskih pravic.

Na tožilstvu so, kot je pred dnevi pisal Dnevnik, vložili obtožni predlog s kaznovalnim nalogom zaradi kaznivega dejanja kršitve materialnih avtorskih pravic. Sodišče je kazensko zadevo zoper obdolženega Slobodana Nikolaja Boljkovca prejelo 6. oktobra lani. Trenutno pa je zadeva "v fazi formalnega in materialnega predhodnega preizkusa obtožnega predloga", so Dnevniku potrdili na ljubljanskem okrajnem sodišču.

Gostujoča razstava, ki je obljubljala vrhunska svetovna imena slikarstva, kot so Pablo Picasso, Edgar Degas, Henri Matisse, Joan Miro, Edvard Munch in Marc Chagall, sprva ni bila v programu Narodnega muzeja Slovenije. Po dvomu glede avtentičnosti del kot tudi certifikatov so zadevo pod drobnogled vzeli na ministrstvu. Razstavo so v muzeju odpovedali, direktor pa je kmalu nato odstopil. Umetnostni zgodovinar Brane Kovič je tedaj napovedano razstavo označil kot "kapitalen kiks" muzeja.

