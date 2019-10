Frljić opozarja slovensko javnost

Mednarodno priznani režiser Oliver Frljić je "zaradi skrajno egoistične poteze" protestno ustavil delo pri projektu, saj meni, da v takšnih okoliščinah preprosto ni moč nadaljevati

Frljić (levo zgoraj), Taufer (desno zgoraj), Injac (levo spodaj) in Varga (desno spodaj)

"Zaradi poskusa Vita Tauferja in Daria Varge, da bi s pomočjo navajanja netočnih informacij in necelovitih podatkov kakor tudi zelo tendencioznih izjav o delu Slovenskega mladinskega gledališča zrušila trenutno vodstvo te ustanove, sem se odločil ustaviti delo pri projektu Tak silen vzlet se siloma konča / These violent delights have violent ends. Ta skrajno egoistična poteza omenjenih gospodov je namreč med številnimi zaposlenimi, predvsem pa med številnimi igralci povzročila takšen šok in razočaranje, da z delom v takšnih okoliščinah preprosto ni moč nadaljevati. Poleg tega bi s to potezo slovensko javnost rad opozoril na to, da Slovensko mladinsko gledališče ne more in ne sme biti talec zasebnih interesov nekega nekdaj pomembnega režiserja in enega od igralcev v tem gledališču," je v posebni izjavi za javnost zapisal mednarodno priznani režiser Oliver Frljić.

O personi, ki je Tauferju in Vargi ob tej priložnosti dala medijski prostor, Petru Raku, novinarju dnevnika Delo, ne bi izgubljal besed, je dodal in poudaril, da verjame, da se je slovenska javnost "že zdavnaj seznanila s kakovostjo in objektivnostjo njegovega pisanja".

Kar zadeva trenutno vodstvo – direktorja Tiborja Miheliča Syeda in umetniškega vodjo Gorana Injca –, je Frljić zapisal, da bi ju rad ob tej priložnosti odkrito podprl. Slednje je podkrepil z argumentom, da njuno delo korespondira s sodobnimi uprizoritvenimi praksami, "kar tisti, ki so se intelektualno in umetniško zataknili na koncu osemdesetih let prejšnjega stoletja, težko razumejo". Obenem je poudaril, da je delo Gorana Injca tudi jasen odgovor na politični položaj, v katerem vse večji del Evrope tone v ideološko črnino. "Poleg tega je strokovno priznano, o čemer govorijo številne nagrade in stalna vabila na gostovanja doma in v tujini. V svojem medijskem nastopu ne Varga ne Taufer nista govorila o teh priznanjih, ker ju intimno verjetno bolijo in ne potrjujejo njunih tez."

Oliver Frljić, režiser

Frljić je izpostavil tudi to, da ga način, s katerim Varga in Taufer vodita medijsko kampanjo proti vodstvu Mladinskega, spominja na vse, kar je kot intendant Hrvaškega narodnega gledališča na Reki doživljal za časa razvpitega ministra Zlatka Hasanbegovića. "Kot je znano, se je desant desnice na kulturne ustanove na Hrvaškem končal tako, da je institucionalni kritiški prostor skoraj povsem izginil. Rušenje nezaželenih uprav je bilo praviloma zavito v skrb za ustanovo, njeno tradicijo in podobna obča mesta, ki so kot figov list prikladna za prekrivanje zelo osebnih interesov," je dodal.

Kritičen pa je bil tudi na sklicevanje novinarja Dela na to, kako kdo govori slovenščino ali ne, ter ocenil, da to sodi v preizkušeno recepturo nacionalistične kuhinje. "Njegovo vprašanje, namenjeno Injcu (»In ne nazadnje vprašanje, zakaj v petih letih niste pripravljeni spregovoriti niti ene besede v slovenščini.«), predstavlja zadnji korak pred prehodom na odkrito »preštevanje« kapljic nečiste krvi. Zavajanje slovenskega jezika na sredstvo za medijsko diskvalifikacijo sovražnika prav tako kaže na najgloblje nespoštovanje tega jezika. Upam, da vsaj to Peter Rak in njegovi sodelavci pri tem dejanju razumejo," je v javnem pismu sklenil Oliver Frljić, sicer tudi umetniški vodja Evropskega ansambla (Schauspiel Stuttgart, Novy Teatr, ZKM), kurator programa Europamaschine Burgtheatra in član umetniškega sveta Gledališča Maksima Gorkega.

