Največ nagrad filmu o prvi svetovni vojni

Mendesov film o prvi svetovni vojni 1917 je prejel sedem prestižnih filmskih nagrad bafta

1917

Na 73. podelitvi britanskih filmskih nagrad bafta je film 1917 prejel kar sedem baft, tudi za najboljši film in najboljši britanski film, Sam Mendes pa je prejel bafto za režijo. V kategoriji za najboljši film so bili na za nagrado nominirani še Joker v režiji Todda Phillipsa, Irec Martina Scorseseja, Bilo je nekoč ... v Hollywoodu Quentina Tarantina in Parazit v režiji Bonga Joon-hoja, njihovi ustvarjalci pa so bili v tekmi za bafto za režijo.

Mendesov film, ki je na letošnji podelitvi filmskih in televizijskih Združenja tujih dopisnikov Hollywooda prejel zlati globus za najboljši celovečerni dramski film, Mendes pa režiserski zlati globus, se lahko pohvali tudi z desetimi nominacijami za oskarje, med njimi za najboljši film in režijo.

gZjQROMAh_s

Bafto za najboljšo moško vlogo je prejel Joaquin Phoenix za vlogo Jokerja v istoimenskem filmu. Za bafto za najboljšo moško vlogo so bili nominirani še Leonardo DiCaprio za film Bilo je nekoč ... v Hollywoodu, Adam Driver za vlogo v drami Zakonska zgodba, Taron Egerton za vlogo v filmu Rocketman in Jonathan Pryce za film Dva papeža.

-_DJEzZk2pc

Bafto za najboljšo žensko vlogo je prejela Renee Zellweger za portret pevke in igralke Judy Garland v biografski drami Judy. Za nagrado za najboljšo igralko so bile nominirane še Scarlett Johansson za vlogo v filmu Zakonska zgodba, Charlize Theron kot protagonistka filma Bombshell, Saoirse Ronan za vlogo v filmu Čas deklištva in Jessie Buckley za film Wild Rose.

g4ynUq8TjYA

Bradu Pittu je pripadla bafta za najboljšo moško stransko vlogo za film Bilo je nekoč ... v Hollywoodu, Lauri Dern pa bafta za najboljšo žensko stransko vlogo v filmu Zakonska zgodba.

BHi-a1n8t7M

