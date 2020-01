Tarantinov zadnji film prejel kar tri zlate globuse, Scorsese ostal praznih rok

Na 77. podelitvi filmskih in televizijskih nagrad zlati globus je tri nagrade prejel film Bilo je nekoč...v Hollywoodu

Bilo je nekoč...v Hollywoodu

Združenje tujih dopisnikov Hollywooda je na 77. podelitvi filmskih in televizijskih nagrad zlati globus Quentinu Tarantinu za film Bilo je nekoč...v Hollywoodu podelilo kar tri zlate globuse, Scorsesejev Irec pa je je ostal povsem praznih rok. Zlati globusi so navadno dober namig za to, kateri filmi si bodo prislužili nominacije za oskarja, ki bodo objavljene 13. januarja.

Bilo je nekoč...v Hollywoodu je bil razglašen za najboljši celovečerni film v kategoriji muzikalov ali komedij, Tarantino je dobil zlati globus za scenarij, Brad Pitt pa ga je dobil za najboljšo moško stransko vlogo v muzikalu ali komediji, pri čemer je premagal konkurenco velikanov, kot so Anthony Hopkins (Dva papeža), Al Pacino in Joe Pesci (Irec) ter Tom Hanks (A Beautiful Day in the Neighborhood), ki je na podelitvi sicer prejel nagrado za življenjsko delo Cecil B. DeMille.

WhYH1JeWOfY

Film 1917 v režiji Sama Mendesa je dobil zlati globus za najboljši celovečerni dramski film ter režijo, Joaquin Phoenix pa je po pričakovanju osvojil zlati globus za najboljšo moško vlogo v dramskem celovečercu Joker.

YqNYrYUiMfg

Renee Zellwegger je premagala konkurenco v kategoriji najboljših glavnih ženskih vlog v dramskem filmu (Judy), kar je njen prvi zlati globus po 16 letih, skupaj pa že četrti. Laura Dern pa je slavila v isti kategoriji med nominirankami za najboljšo stransko žensko vlogo (Marriage Story), kar je njen že peti zlati globus, vendar prvi za film.

HU2GJwkH71M

Na podelitvi, ki jo je že petič vodil Ricky Gervais, so nagrajevali tudi televizijsko produkcijo. V kategoriji omejenih televizijskih serij ali filmov je slavil Černobil, za najboljšo komično serijo je bila nagrajena Fleabag, za najboljšo dramsko pa je bila razglašena serija Nasledstvo.

Zlati globus za glavno moško vlogo v muzikalu ali komediji si je prislužil Taron Egerton, ki igra Eltona Johna v glasbenem filmu Rocketman. Ta film je dobil tudi zlati globus za najboljšo pesem (I'm Gonna Love Me Again). Raperka Awkwafina pa je dobila zlati globus za najboljšo žensko vlogo v muzikalu ali komediji.

S3vO8E2e6G0

Prvi zlati globus je pobral Ramy Youssef za najboljšo vlogo v televizijski komediji (Ramy), Phoebe Waller-Bridge pa ga je dobila za svojo vlogo v komični seriji Fleabag. Korejska satirična drama Parazit je dobila prvo nagrado med tujejezičnimi filmi, Ellen DeGeneres pa so nagradili s televizijsko verzijo filmske nagrade Cecil B. DeMille za življenjske dosežke v televizijski produkciji (nagrada Carol Burnett).

5xH0HfJHsaY

Nagrado za najboljšo moško vlogo v dramski seriji je dobil Britanec Brian Cox (Nasledstvo), za žensko pa Olivia Colman (Krona). Michelle Williams je dobila zlati globus za najboljšo glavno žensko vlogo v omenjeni televizijski seriji ali filmu (Fosse/Verdon).

Pred podelitvijo zlatih globusov v hotelu Beverly Hilton so se zvezde sprehodile po rdeči preprogi. Navdušene žvižge je požela Gwyneth Paltrow, ko je prišla na oder v precej prozorni obleki, na izraze občudovanja pa se je odzvala z nasmehom.

Patricia Arquette je opozorila na grožnjo vojne z Iranom in na velike požare v Avstraliji zaradi podnebnih sprememb in prosila vse, ki jim je mar za človeštvo in planet, naj se udeležijo predsedniških volitev v ZDA letos novembra. V podobnem slogu sta nastopili tudi Ellen DeGeneres in Michelle Williams.

PREBERITE SI TUDI:

- Bilo je nekoč ... v Hollywoodu

- »Slišal sem, da pleskaš hiše«

- Miniserija Černobil seje tako hud strah pred socializmom, kot da smo 26. aprila 1986

- Rocketman

- Joker prihaja iz tistega smeha, ki se smeji namesto nas

- Ko ameriške zvezde v Ameriki propadejo, se preselijo v Evropo

- Parazit