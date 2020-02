Podelitev oskarjev že drugič brez voditelja

Ameriška filmska akademija bo v nedeljo že 92. podelila oskarje

Parazit

Ameriška filmska akademija bo v nedeljo v gledališču Dolby v Hollywoodu 92. podelila filmske nagrade oskar. Podelitev zlatih kipcev, ki bo drugo leto zapored potekala brez voditelja, bo v živo prenašala televizija ABC. Največ, 11 nominacij, ima film Joker Todda Phillipsa. S po desetimi nominacijami sledijo Irec, 1917 in Bilo je nekoč v Hollywoodu.

Joker je nominiran za najboljši film, Phillips je nominiran za režijo, Joaquin Phoenix pa za najboljšo glavno moško vlogo. Slednjemu dobro kaže, saj je za vlogo Jokerja že prejel zlati globus, prav tako je zanjo prejel britansko filmsko nagrado bafta.

zAGVQLHvwOY

S po desetimi nominacijami sledijo Irec Martina Scorseseja, 1917 Sama Mendesa in Bilo je nekoč v Hollywoodu Quentina Tarantina. Vsi trije so nominirani v kategorijah za najboljši film in režiserja, Leonardo di Caprio pa je za film Bilo je nekoč v Hollywoodu nominiran za najboljšo glavno moško vlogo.

ELeMaP8EPAA

Film Bilo je nekoč v Hollywoodu je na letošnji podelitvi zlatih globusov pobral tri nagrade v prestižnih kategorijah. Bil je razglašen za najboljši celovečerni film v kategoriji muzikalov ali komedij, Tarantino je dobil zlati globus za scenarij, Brad Pitt pa za najboljšo moško stransko vlogo v muzikalu ali komediji.

Zgodba z bojišča prve svetovne vojne z naslovom 1917 je dobila zlati globus za najboljšo dramo, Mendes pa je prejel zlati globus za režijo, medtem ko je Martin Scorsese s filmom Irec na letošnji podelitvi zlatih globusov ostal praznih rok.

gZjQROMAh_s

Za oskarja za najboljši film so nominirani še Ford proti Ferrariju režiserja Jamesa Mangolda, Jojo Rabbit v režiji Taike Waititija, Čas deklištva v režiji Grete Gerwig, Zakonska zgodba v režiji Noaha Baumbacha in južnokorejski film Parazit v režiji Bong Joon-hoja. Ta je tudi v tekmi za režijskega oskarja.

SEUXfv87Wpk

Za izvirni scenarij sta iz omenjene četverice nominirana Tarantino in Mendes skupaj s Krysty Wilson-Cairns. V isti kategoriji so nominirani še Rian Johnson kot scenarist filma Nož v hrbet, Baumbach za Zakonsko zgodbo in Bong Joon-ho skupaj z Jin Won Han za film Parazit.

Za zlati kipec za najboljšo glavno moško vlogo so poleg Phoenixa in Di Capria nominirani Antonio Banderas v filmu Bolečina in slava Pedra Almodovarja, Adam Driver za Zakonsko zgodbo in Jonathan Pryce v filmu Dva papeža Fernanda Meirellesa.

Kot edina temnopolta igralka je Cynthia Erivo iz filma Harriet režiserke Kasi Lemmons nominirana v ženski kategoriji. Za oskarja za glavno žensko vlogo se potegujejo še Scarlett Johansson za Zakonsko zgodbo, Saoirse Ronan za vlogo v filmu Čas deklištva, Charlize Theron v filmu Bombshell v režiji Jayja Roacha in Renee Zellweger za portret pevke in igralke Judy Garland v biografski drami Judy v režiji Ruperta Goolda. Tako kot Phoenix lahko tudi Renee Zellweger verjetno računa na oskarja, saj se lahko že pohvali z zlatim globusom in bafto za omenjeno vlogo.

Za stransko moško vlogo so nominirani Tom Hanks za film A Beautiful Day in the Neighborhood, Al Pacino in Joe Pesci iz filma Irec, Anthony Hopkins za vlogo v filmu Dva papeža in Brad Pitt za Bilo je nekoč v Hollywoodu. V kategoriji stranska ženska vloga je prav tako nominirana Scarlett Johansson, tokrat za film Jojo Rabbit, ob njej pa še Kathy Bates v drami Richard Jewell, Florence Pugh za Čas deklištva, Margot Robbie za vlogo v filmu Bombshell in Laura Dern za Zakonsko zgodbo. Slednja je v isti kategoriji slavila že na podelitvi zlatih globusov.

BHi-a1n8t7M

Filma Bolečina in slava ter Parazit, ki se lahko pohvali že z zlato palmo na filmskem festivalu v Cannesu, se potegujeta tudi za oskarja za najboljši mednarodni igrani celovečerec. V tej kategoriji, ki se je doslej imenovala oskar za najboljši tujejezični film, so nominirani še Medena dežela oziroma Honeyland iz Severne Makedonije (režija Tamara Kotevska in Ljubomir Stefanov), Corpus Christi iz Poljske (Jan Komasa) in Nesrečniki iz Francije (Ladj Ly).

B27ORUHlp6E

Glede na letošnje nominirance je po pisanju nemške tiskovne agencije dpa jasno, da skoraj 9000 članov ameriške filmske akademije tudi letos stavi na filme moških ustvarjalcev, v katerih večinoma igrajo belci. Pomanjkanje raznolikosti je na družbenih omrežjih že izzvalo kritike.

Po treh desetletjih so bili oskarji prvič brez voditelja lani, odločitev pa se je izkazala za uspešno, saj se je gledanost v primerjavi z letom prej dvignila. Lansko podelitev zlatih kipcev naj bi sicer vodil ameriški komik in igralec Kevin Hart, ki pa je odstopil potem, ko so na dan ponovno prišli njegovi starejši homofobni tviti.

V pripravah na letošnja gala prireditev je Ameriška filmska akademija tudi že objavila imena podeljevalcev zlatih kipcev. Med njimi so Mahershala Ali, Olivia Colman, Regina King, Rami Malek, Salma Hayek, Brie Larson in Spike Lee. Nominirane pesmi bodo na prireditvi zapeli Cynthia Erivo, Elton John, Idina Menzel, Chrissy Metz in Randy Newman, organizatorji pa so potrdili tudi nastop Billie Eilish, ki je blestela na letošnji podelitvi glasbenih nagrad grammy.

