Naj filmi 2021

Vsi filmi leta 2021, ocenjeni z ZELO ZA, po abecednem vrstnem redu

Prasica, slabšalni izraz za žensko, veliki zmagovalec Festivala slovenskega filma.

© Saša Huzjak

Army of the Dead, Zack Snyder

Ducat umazancev sreča Osmega potnika 2, Oceanovih enajst in Pobeg iz New Yorka.