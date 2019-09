Objavljamo Šarčev ZUJF

Vlada v rezanje socialnih izdatkov

Marjan Šarec, premier

Zgolj 24 ur je držala izjava premierja Marjana Šarca, da je vlada sprejela »razvojno in socialno« naravnana proračuna za leti 2020 in 2021. Vlada je namreč hkrati s sprejetim proračunom sklenila v parlament poslati še posebni interventni zakon, ki spominja na varčevalne ukrepe iz časa druge vlade Janeza Janše. Ker je prejšnji teden urad za makroekonomske analize in razvoj za znižal napovedi gospodarske rasti in ker so na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve v letošnjem letu potrošili več, kot so načrtovali, vlada predlaga izredno izdatkov, med drugim tudi socialnih transferjev.

S predlaganim interventnim zakonom, ki ga objavljamo spodaj, želi vlada znižati nadomestila, ki v letu 2020 in 2021 pripada funkcionarjem za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe (ki ni povezan z delom) način izplačevanja jubilejnih nagrad v javnem sektorju, omejitve pri plačevanju redne delovne uspešnosti za javne uslužbence in funkcionarje, omejitve pri sklepanju dogovorov o povečanem obsegu dela z javnimi uslužbenci. Poleg naštetega pa naj bi interventni zakon posegel še v pravice upokojencev zaradi spremembe pri izredni uskladitvi pokojnin v letu 2020 in mnoge socialne pravice zaradi drugačnega upoštevanja premoženja pri določanju pravic.

Pri omejitvi izdatkov za izplačevanje redne delovne uspešnosti in povečanega obsega dela naj bi državni proračun imel za 38 milijonov evrov nižjih izdatkov, sektor države pa za skupaj 64 milijonov evrov. Pri plačah zaposlenih v javnem sektorju naj bi privarčevali še 26 milijonov evrov, na socialnem področju pa skupaj 35 milijonov evrov. Največji delež pri tem, 35 milijonskem prihranku naj bi vlada privarčevala pri varstvenem dodatku, ki ga prejemajo revni starejši.

Med drugim vlada predlaga določbo, po kateri ne bo izredne uskladitve pokojnin v 2020, ker je že zdaj jasno, da rast BDP-ja ne bo presegla 3,0 %! (Gl. 6. člen.) Vlada tudi znižuje cenzus za pridobitev varstvenega dodatka za kar 45 odstotkov(9. člen Do varstvenega dodatka so upravičene osebe, ki niso zmožne za delo zaradi invalidnosti ali ker so starejše od 65 let, pod pogojem, da nimajo večjega premoženja in da nimajo otrok, ki bi bij bili dolžni preživljati sklano z družinsko zakonodajo. Gre torej za varčevanje na invalidih in upokojencih z nizkimi dohodki.

Cenzus za prvo samsko osebo bo padel s 591,20 € na 506,74 €. Že sedanji cenzus je bil nižji od življenjskih stroškov po uradni oceni (ti so v 2017 znašali 613 €), in tudi od statističnega praga tveganja revščine, ki je bil lani 662 €. Znižujejo pa se tudi cenzusi za njihove otroke, družinske člane in druge osebe v istem gospodinjstvu.

Ob vsem tem sicer ni mogoče spregledati, da je vlada v isti sapi proračun za obrambo povišala za kar 15 odstotkov, ministrstvu za socialo pa je dovolila 8-odstotni dvig. Poleg tega je vlada včeraj sprejela tudi davčno reformo. Največje spremembe se pričakujejo pri dohodnini. Zaradi dohodninske reforme, piše v predlogu zakona, ki ga je včeraj sprejela vlada, naj bi se delavcem neto minimalna plača zvišala za 10 evrov mesečno, tistim, ki prejemajo dohodek v višini šestih povprečnih plač pa bi dodatno ne mesec prejeli 166 evrov.

S takšno razbremenitvijo premožnejših bi prišlo na leto v proračun 121 milijonov evrov manj. Zato pa je treba varčevati pri socialnih izdatkih. Več o tem tudi novi Mladini v članku Prijatelj bogatih. >>

