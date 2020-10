Študija: »Okužene osebe naj ne bodo v tesnih stikih z domačimi živalmi«

Pri domačih živalih, ki živijo z okuženim z novim koronavirusom, obstaja osemkrat večje tveganje za okužbo kot pri drugih hišnih ljubljenčkih

Pri domačih živalih, ki živijo z okuženim z novim koronavirusom, obstaja osemkrat večje tveganje za okužbo kot pri drugih hišnih ljubljenčkih, so ugotovili francoski znanstveniki. Priporočajo, da okužene osebe niso v tesnih stikih z domačimi živalmi.

Skupina znanstvenikov, v kateri so bili veterinarji, virologi in zdravniki, je želela ugotoviti intenzivnost širjenja novega koronavirusa pri hišnih ljubljenčkih, je pojasnil eden avtorjev študije Vincent Legros. Zato so med majem in junijem dvema skupinama živali odvzeli vzorce krvi, je dejal na predstavitvi študije na veterinarski šoli VetAgro v francoskem Lyonu.

V prvi skupini je bilo 47 živali, pri katerih je bilo tveganje za okužbo visoko, saj je bila v njihovem gospodinjstvu vsaj ena oseba pozitivna na novi koronavirus. Druga skupina pa je vključevala 28 živali, pri katerih je bilo tveganje zmerno. Ali je bil v njihovem gospodinjstvu kdo okužen, ni bilo znano.

V prvi skupini je bilo pozitivnih več kot 20 odstotkov živali, v drugi pa je imela protitelesa proti novemu koronavirusu samo ena mačka. Virus se tako pri hišnih ljubljenčkih širi "precej bolj od pričakovanj", piše v študiji, ki jo povzema belgijska radiotelevizija RTBF.

Čeprav ta serološka študija ne ugotavlja izvora okužbe, je dejstvo, da je bilo tveganje za okužbo živali 8,1-krat večje, če živi z okuženo osebo, močan argument za to, da so se okužili od človeka.