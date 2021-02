»Slovenija je mala incestuozna dežela«

IZJAVA DNEVA

"Slovenija je mala incestuozna dežela in marsikdo se pozna z marsikom tudi preko omejitve na določen segment institucije. Zato bi morala vsaka preiskava o prijavah zaradi kakršne koli oblike nasilja potekat s pomočjo zunanje in povsem neodvisne komisije. In ne, tega ne pokriva policija. Pri nas policija ne premore niti posebnega oddelka s posebej usposobljenim kadrom za primere spolnega nasilja, ki je s psihološkega vidika posebej občutljivo področje."

"Nič se ne bo pomembno izboljšalo, dokler se ne bo drastično spreminjala mentaliteta celotne družbe, preko česar se lahko spreminja tudi kadrovska politika, ki ne ceni najbolj navadne dominantne patriarhalne nastopaške bleferje, ki jim kronično naseda paleta žensk in moških zaradi občutka lažne moči, obetanja varnosti in sposobnosti. Čas je, da nehamo že deklice kar naprej poučevat, kako naj se tiho in spretno umikajo pred nasilneži vseh vrst, pa bo vse v redu. Kimaj, da se norec ne bo počutil kastriran. Ne pričkaj se, da ne dobiš po nosu. Vsi naj se tiho umikamo! Ampak ambiciozni plenilci ravno zaradi tišine rovarijo naprej. Pustimo jih! Vsi naj jim lezemo v rit in jim strežemo od spredaj in zadaj, da ne bodo postali hudobni do nas, ampak bodo primitivni in objestni samo do 'nerazumnih' upornikov."

(Kolumnistka Simona Rebolj o tem, da se ne bo nić pomembno izboljšalo, če se ne bo spremenila mentaliteta celotne družbe: via portalplus)